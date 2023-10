Motijo ​​jih roboti: dokazi o "socialnem poniževanju" na delovnem mestu

Glede na študijo, ki so jo izvedli raziskovalci na Tehnični univerzi v Berlinu, ljudje postanejo manj pozorni na svoje naloge, ko delajo skupaj z roboti. Pojav, znan kot »socialno lenarjenje«, se nanaša na člane ekipe, ki se manj trudijo, če verjamejo, da bodo drugi nadomestili njihovo pomanjkanje produktivnosti.

Študija kaže, da posamezniki robote začnejo dojemati kot del svoje ekipe. Ko opazijo, da robot ali drug sodelavec dobro opravlja delo, ali če menijo, da njihov lastni prispevek ne bo cenjen, se delavci nagibajo k bolj sproščenemu pristopu k svojemu delu. Dietlind Helene Cymek, prva avtorica študije, timsko delo opisuje kot mešan blagoslov. Čeprav lahko motivira posameznike, da delajo bolje, lahko vodi tudi do zmanjšanega občutka osebnega dosežka, ko posameznikovi prispevki ostanejo neopaženi.

Da bi preizkusili svojo hipotezo, so raziskovalci prosili skupino delavcev, naj ocenijo kakovost različnih nalog. Polovica udeležencev je bila obveščena, da je naloge opravil robot z imenom Panda, čeprav z robotom niso fizično sodelovali. Delavci so videli in slišali robota, ki deluje v njihovem okolju.

Raziskovalci so spremljali dejavnosti delavcev, ko so preverjali napake na vezjih. Sprva se je zdelo, da ni statistične razlike v času in trudu, porabljenem za pregledovanje tiskanih vezij med skupino, ki je delala s Pando, in skupino, ki je delala brez robota. Vendar pa so po analizi stopenj napak raziskovalci odkrili, da so tisti, ki so delali s Pando, ugotavljali manj napak, potem ko so opazovali robota, ki je uspešno označeval številne napake. To nakazuje, da ljudje ponavadi postanejo manj aktivni udeleženci, ko robotskega kolega dojemajo kot zanesljivega.

Čeprav so udeleženci verjeli, da so svojim nalogam posvečali enakovredno pozornost, so raziskovalci zaključili, da so se podzavestno začeli zanašati na Pandino delovanje. Dr. Linda Onnasch, višja avtorica študije, pojasnjuje, da je sicer mogoče slediti, kam oseba gleda, vendar pa je ugotavljanje, ali se te vizualne informacije ustrezno obdelujejo na mentalni ravni, precej bolj zahtevno.

Ta raziskava zagotavlja dragocen vpogled v vpliv robotov na dinamiko timskega dela in produktivnost posameznikov na delovnem mestu. Poudarja potrebo po iskanju ravnovesja med koristmi skupnih prizadevanj in zagotavljanjem, da so prispevki posameznikov dovolj priznani in cenjeni.

Viri:

– Študija raziskovalcev na Tehnični univerzi v Berlinu, objavljena v Frontiers in Robotics and AI.