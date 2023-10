Letenje skozi Marsov ogromen "Labirint noči"

Navdušujoč nov videoposnetek, ki ga je objavila Evropska vesoljska agencija (ESA), popelje gledalce na virtualno potovanje skozi Marsov ogromen »labirint noči«, sistem globokih dolin, znan kot Noctis Labyrinthus. Videoposnetek prikazuje prepredene doline, od katerih so nekatere široke do 19 milj in globoke do 5 milj, kar gledalcem nudi edinstveno perspektivo marsovske pokrajine.

Videoposnetek ne prikazuje le dolin, temveč poudarja tudi druge zanimive geološke značilnosti, kot so kraterji, zemeljski plazovi in ​​peščene sipine. Ena pomembna značilnost, prikazana v videu, je prisotnost grabenov, ki kažejo na tektoniko plošč. Ti grabeni so območja Marsove skorje, ki so zaradi vulkanske dejavnosti doživela napetost in razpoke.

Simulacija je bila ustvarjena z uporabo podatkov, zbranih s satelitom Mars Express, ki kroži okoli Marsa od decembra 2003. Misija je močno prispevala k našemu razumevanju Marsove geologije in atmosfere. Satelit je zajel slike Marsovega površja v visoki ločljivosti, z možnostjo razkritja elementov, ki merijo le 33 čevljev.

Za praznovanje 20. obletnice misije Mars Express je bila ustvarjena nova mozaična podoba celotnega Marsovega zemeljskega obla z uporabo slik satelitske stereo kamere visoke ločljivosti. Ta kamera ne zajema samo barvnih slik, ampak zagotavlja tudi informacije o globini, kar omogoča ustvarjanje 3D zemljevidov površine Marsa.

Video “Labyrinth of Night” ponuja fascinanten vpogled v Marsovo pokrajino in omogoča gledalcem, da izkusijo dih jemajočo lepoto Marsa iz udobja svojih zaslonov. Je opomin na neverjetne dosežke in odkritja, ki jih je omogočilo raziskovanje vesolja.

