Sončni znanstveniki napredujejo pri razumevanju skrivnostne zunanje atmosfere Sonca

Sončni znanstveniki so dosegli pomemben napredek pri reševanju dolgoletne skrivnosti, zakaj je sončna zunanja atmosfera, znana kot korona, veliko bolj vroča od plasti pod njo. Z uporabo sončnega teleskopa Daniel K. Inouye (DKIST) na Havajih je mednarodna ekipa znanstvenikov opazovala sončno magnetno polje v podrobnostih brez primere. Odkrili so zapletene kače podobne vzorce energije v magnetnem polju v spodnji atmosferi sonca, kromosferi, ki morda poganja energijo v zunanje plasti sončeve atmosfere.

Ta raziskava pripelje znanstvenike korak bližje k razumevanju sonca, naše zvezde, ki daje življenje. Izredno visoka temperatura korone, ki je dosegla več kot 1.8 milijona stopinj Fahrenheita, je desetletja begala raziskovalce. Glede na zvezdne modele naj bi se temperatura povečevala proti jedru zvezde, kjer pride do jedrske fuzije. Vendar je temperatura korone v nasprotju s tem pričakovanjem, kar kaže na obstoj neznanega mehanizma, ki segreva zunanjo atmosfero.

Kačam podobni magnetni pojavi, ki jih je opazila raziskovalna skupina, bi lahko pojasnili to skrivnost. Razumevanje geometrije magnetnega polja je ključnega pomena za razumevanje energijskih pojavov, ki poganjajo dinamiko plazme v sončni atmosferi. Ti pojavi končno prispevajo k segrevanju sončne plazme na temperature na milijone stopinj.

Prejšnji poskusi reševanja problema koronalnega segrevanja so bili osredotočeni na aktivne predele sonca, kot so sončne pege. Vendar pa je nedavna študija raziskala tišja področja sončne površine, prekrita s konvektivnimi celicami, imenovanimi granule. Ta območja kažejo šibkejša, a bolj dinamična magnetna polja. Ekipa je opazila bolj zapleten osnovni vzorec magnetnega polja s serpentinastimi variacijami v njegovi orientaciji.

Kompleksnost teh majhnih variacij magnetnega polja nakazuje, da se energija sprošča skozi proces, imenovan magnetna ponovna povezava, ki se zgodi, ko nasprotna magnetna polja medsebojno delujejo in sprostijo energijo, ki prispeva k segrevanju atmosfere. Raziskovalci so uporabili najmočnejši sončni optični teleskop na svetu, da bi razkrili te zapletene usmeritve magnetnega polja in nas tako približali razumevanju te pomembne uganke pri raziskovanju sonca.

Ugotovitve te študije so bile objavljene v The Astrophysical Journal Letters.

