Kača se zaduši z invazivnimi ribami: posledice za raziskave ribojedih kač in invazivnih vrst

Herpetolog v Franciji je nedavno naletel na izjemen dogodek, v katerem je kača poskušala pojesti ribo, veliko kot njena glava. Nicolas Fuento, herpetolog pri neprofitni Ligi za zaščito ptic v Franciji, je opazil kačo viperino, ki se trudi zaužiti invazivno ribjo vrsto v Lac de Carcès v jugovzhodni Franciji. To srečanje je spodbudilo poziv k nadaljnjim raziskavam razmerja med kačami, ki jedo ribe, in invazivnimi vrstami.

Fuento je sprva mislil, da kača le poskuša pojesti ribo, a je kmalu ugotovil, da se kača duši z ribo, ki se je zadržala v njenem požiralniku. Da bi rešil kačo, je Fuento nežno potisnil ribo nazaj v kačja usta, da bi odstranil njene bodice. Ko so ribo uspešno odstranili, je bila kača videti nepoškodovana in je zdrsnila stran.

Identificirana vrsta ribe je bil rufelj, majhna sladkovodna riba, ki izvira iz delov Evrope in Azije. Vendar pa so bili ruffes vneseni v različne regije, vključno s Francijo, kjer veljajo za invazivno vrsto. Njihove trde in bodičaste hrbtne plavuti jih plenilci težko zaužijejo.

Viperinske kače se v glavnem prehranjujejo z ribami, v nekaterih regijah pa se njihov izvorni obseg prekriva z območjem ruševja. Prisotnost invazivnih ruševcev v sredozemskih mokriščih, kjer so gadi redki in jih je vse manj, predstavlja potencialno nevarnost za lokalno populacijo kač. Prejšnji incidenti so pokazali, da so kače, ki se hranijo z ribami, v Evropi, vključno s kačami viperinom, po zaužitju invazivnih rib poginile.

Medtem ko vpliv invazivnih rib na kače ostaja nepreiskan, ta primer poudarja potrebo po nadaljnjih raziskavah potencialnih groženj, ki jih predstavljajo invazivne vrste. Razumevanje odnosa med kačami, ki se hranijo z ribami, in invazivnimi ribami lahko prispeva k prizadevanjem za ohranitev in zaščito populacij avtohtonih kač.

