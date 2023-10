Astronomi zaznajo najbolj oddaljen hiter radijski izbruh, ki ponuja vpogled v skrito vesolje

Astronomi so prišli do prelomnega odkritja z zaznavanjem najbolj oddaljenega hitrega radijskega izbruha (FRB), kar jih je bilo kdaj zabeleženo. Ta daljinski izbruh kozmičnih radijskih valov, znan kot FRB 20220610A, je bil opazovan iz galaksije, ki se nahaja osem milijard svetlobnih let stran od Zemlje. Izbruh, ki traja manj kot milisekundo, je tudi eden najmočnejših, ki so jih kdaj opazili.

Zelo veliki teleskop (VLT) Evropskega južnega observatorija je imel ključno vlogo pri določanju izvorne galaksije FRB. Z uporabo VLT so astronomi lahko ugotovili, da je ta galaksija starejša in dlje od katerega koli drugega znanega vira FRB. Verjame se tudi, da je del majhne skupine galaksij, ki se združujejo.

To odkritje ima pomembne posledice za razumevanje sestave vesolja. Sedanje metode merjenja mase vesolja so dale nasprotujoče si rezultate in postavile pod vprašaj standardni model kozmologije. Z uporabo FRB kot orodja astronomi upajo, da bodo dobili vpogled v "manjkajočo" snov, ki obstaja med galaksijami.

Hitri radijski izbruhi imajo edinstveno sposobnost zaznavanja ioniziranega materiala, tudi v vesolju, ki velja za skoraj prazno. To astronomom omogoča merjenje količine snovi, ki je prisotna med galaksijami. Odkritje FRB 20220610A potrjuje obstoj »Macquartovega razmerja«, ki pravi, da bolj ko je hiter radijski izbruh oddaljen, več difuznega plina razkrije med galaksijami.

Čeprav natančen vzrok hitrih radijskih izbruhov še ni znan, ta nedavna ugotovitev potrjuje, da so to običajni dogodki v vesolju. Astronomi verjamejo, da preučevanje teh izbruhov ne bo le pomagalo pri odkrivanju snovi med galaksijami, temveč tudi pri boljšem razumevanju strukture vesolja.

Čeprav to odkritje predstavlja trenutne omejitve zmogljivosti teleskopa, prihodnji napredek ponuja še večje možnosti. Observatorij Square Kilometer Array trenutno gradi dva radijska teleskopa v Južni Afriki in Avstraliji, ki bosta sposobna zaznati na tisoče FRB, vključno s tistimi, ki so veliko bolj oddaljeni. Poleg tega bo prihajajoči izjemno velik teleskop, ki ga gradijo v Čilu, astronomom omogočil preučevanje izvornih galaksij izbruhov še dlje.

To pomembno odkritje odpira nove poti za raziskave in raziskovanje skritih skrivnosti vesolja. Z izkoriščanjem moči hitrih radijskih izbruhov so astronomi pripravljeni premakniti meje našega razumevanja in osvetliti skrivnosti vesolja.

