Evolucijska zgodovina razkriva počasno rast pri krokodilih

Nedavna študija, objavljena v Current Biology z naslovom "Izvor počasne rasti na rodu krokodilskega stebla", je osvetlila, zakaj krokodili, vključno s krokodili in aligatorji, rastejo počasi v primerjavi z njihovimi najbližjimi živečimi sorodniki, pticami. Raziskovalna skupina je raziskala notranjo strukturo fosilnih kosti 200 milijonov let starih prednikov krokodilov, znanih kot krokodilomorfi, in ugotovila, da so rasli počasi, podobno kot sodobni krokodili.

Raziskovalci so bili presenečeni, ko so odkrili, da je kostno tkivo teh starodavnih krokodilomorfov sestavljeno iz vrste, imenovane kost z vzporednimi vlakni, kar kaže na stopnjo rasti med njihovimi hitro rastočimi predniki in današnjimi počasneje rastočimi krokodili. Ta ugotovitev izpodbija splošno prepričanje, da je počasna rast živih krokodilov povezana z njihovim sedečim, polvodnim načinom življenja. Ti zgodnji krokodilomorfi so bili aktivne in popolnoma kopenske živali, ne pa razširjeni plenilci iz zasede, ki obstajajo danes.

Študija je vključevala tudi pregled fosilov na novo odkritega ogromnega krokodilskega prednika, ki je živel pred 210 milijoni let v Južni Afriki. Raziskovalci so analizirali kosti pod visokozmogljivim mikroskopom, da bi določili starost ob smrti, letno stopnjo rasti in značilnosti kostnega tkiva. Ko so nov primerek primerjali z drugimi znanimi vrstami, so ga opredelili kot zelo zgodnjega prednika krokodila, verjetno najzgodnejšega v skupini, ki vključuje sodobne krokodile.

Raziskovalci so ugotovili, da je velikanska vrsta rasla počasneje kot drugi veliki plazilci svojega časa, kot so dinozavri. Ta strategija počasne rasti se je ohranila in še upočasnila pri nedavno razvitih vrstah krokodilomorfov. Počasna rast je postala značilnost vseh znanih krokodilomorfov, ki izvirajo iz svojega starodavnega prednika, kar jim je omogočilo preživetje množičnega izumrtja ob koncu triasnega obdobja.

Po drugi strani pa se verjame, da so dinozavri množično izumrtje preživeli s hitro rastjo. Ta dogodek je privedel do soobstoja hitro rastočih dinozavrov in počasi rastočih krokodilomorfov v naslednji dobi, kar je na koncu postavilo temelje za razlike v rasti, opažene pri njihovih sodobnih potomcih, pticah in krokodilih.

Ugotovitve študije kažejo, da je bila razlika v stopnjah rasti med pticami in krokodili ugotovljena zgodaj v evolucijski zgodovini skupine, kljub temu, da je bil njihov skupni prednik hitro rastoča žival. Ta raziskava prispeva k našemu razumevanju kompleksnih dejavnikov, ki vplivajo na vzorce rasti in evolucijske prilagoditve pri različnih vrstah.

Viri:

– “Izvori počasne rasti na rodu krokodilskega stebla” – Current Biology

– Prof. Jennifer Botha, Univerza Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, Univerza Witwatersrand

– Bailey Weiss, Univerza Witwatersrand

– Paul Barrett, zaslužni profesor paleontologije v Naravoslovnem muzeju v Londonu