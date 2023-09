Odkrijte nočno nebo v Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore obiskovalcem ponuja priložnost, da doživijo lepoto nočnega neba z dvema prihajajočima zvezdama. V sodelovanju z astronomskim društvom Grand Traverse bo park gostil dogodke 15. septembra in 21. oktobra od 5 do 11 na območju Dune Climb.

Zvezdniške zabave v Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ponujajo obiskovalcem priložnost, da opazujejo osupljivo temno nebo parka. Pomanjkanje svetlobnega onesnaženja omogoča jasen pogled na predmete globokega vesolja skozi priložene teleskope. Odvisno od datuma in pogojev bodo lahko udeleženci videli zvezde, planete, meteorje in celo Rimsko cesto.

Poleg opazovanja zvezd dogodki ponujajo tudi druge aktivnosti, v katerih lahko uživajo obiskovalci. Pred sončnim zahodom bo na voljo opazovanje sonca in dejavnosti za otroke. Ko se zmrači, bodo na voljo teleskopske postaje in informacijske postaje, ki jih bodo udeleženci lahko raziskovali. Da bi kar najbolje izkoristili zvezdniško zabavo, se obiskovalce spodbuja, naj se oblečejo primerno vremenu in prinesejo predmete, kot so svetilke (po možnosti z rdečim filtrom za ohranitev nočnega vida), daljnogledi, razpršilo za hrošče, ležalniki za na plažo in odeje.

Vstop na zvezdniške zabave je brezplačen, za vstop v park pa je potrebna izkaznica. Več informacij o vsakem dogodku, vključno s podrobnostmi o parkiranju in odpovedmi, povezanimi z vremenom, lahko najdete na spletnem koledarju Sleeping Bear Dunes.

Zaradi vse večje izgube temnega neba zaradi svetlobnega onesnaženja so dogodki, kot so ti, pomembni za ohranjanje in cenjenje čudes nočnega neba. Astronomsko društvo Grand Traverse je posvečeno spodbujanju javne ozaveščenosti in razumevanja astronomije, prek svojega partnerstva z organizacijo Sleeping Bear Dunes National Lakeshore pa lahko svojo strast do zvezd delijo s širšim občinstvom.

