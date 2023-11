Odkrijte lepoto novembrskega neba

Ko se poglobimo v november, se nebo spreminja. Ne samo, da sonce zaide prej, ampak se tudi bolj spusti pod obzorje, kar povzroči temnejše nebo. Z manj sončnih žarkov, ki se odbijajo od Zemljine atmosfere, postane kontrast med zvezdami in črnim ozadjem bolj izrazit, kar ustvari osupljiv prizor. Čeprav morda dojemamo, da je nebo polno milijonov zvezd, to ni povsem res. Celo v najtemnejših nočeh lahko s prostim očesom zazna le okoli 2,500 zvezd.

Eno najbolj očarljivih ozvezdij za opazovanje v novembru je Orion, veliki mitološki lovec. Okoli 11. ure poglejte proti vzhodnemu obzorju in opazili boste tri svetle zvezde, ki tvorijo črto. Te zvezde predstavljajo Orionov pas in ostanejo vidne do zore. Poleg tega se Orion ponaša z drugimi uglednimi zvezdami, kot sta Betelgeza, ogromna zvezda, ki se bliža koncu svojega življenja, in Rigel, ogromna zvezda na svojem vrhuncu. Če sledite črti Orionovega pasu navzdol proti levi, boste naleteli na Sirius, ki se zdi najsvetlejša zvezda tako na severni kot na južni polobli zaradi svoje bližine Zemlji.

Ko zrete v zvezde, ne morete kaj, da ne bi opazili njihovega utripanja. Do tega pojava pride zaradi atmosferske turbulence, ki jo povzročajo temperaturna nihanja. Atmosfera upogiba in cepi svetlobo zvezd, kar povzroči utripajočo svetlost in spremembe barv. Astronomi uporabljajo različne tehnike za ublažitev učinkov mežikanja, kot je lociranje teleskopov v visokih gorah in na suhih območjih. Uporabljajo tudi teleskope s prilagodljivo optiko, ki lahko hitro prilagodijo zrcala, da preprečijo popačenja, ki jih povzroča utripanje. Poleg tega astronomi uporabljajo laserje s svinčnikovim žarkom, da ustvarijo "umetne zvezde" in kompenzirajo atmosferske motnje.

Da bi resnično presegli atmosferske omejitve, pa se astronomi obrnejo na vesoljske teleskope. S postavitvijo teleskopov nekaj sto kilometrov nad Zemljo lahko zajamejo svetlobo nebesnih teles brez atmosferskih motenj. Ta izhodiščna točka omogoča neverjetno podrobne in neprimerljive slike, ki jih ni mogoče dobiti iz zemeljskih observatorijev. Ni čudno, da se vesoljski teleskop Hubble nahaja v vesolju!

November ponuja tudi nebeške užitke za opazovanje. Briljanten Jupiter prevladuje na večernem nebu, medtem ko Venera krasi jutranje nebo. 9. novembra se zjutraj odvije očarljiv spektakel, ko se Lunin krajec in Venera poravnata. Poleg tega se bo 24. in 25. Jupiter po sončnem zahodu pojavil v bližini Lune. Ne zamudite letnega meteorskega roja Leonidov, ki doseže vrhunec v noči na 17. Čeprav letošnji dež morda ne bo dosegel svojega največjega potenciala do leta 2034, temno nebo in pomanjkanje mesečine ponujata priložnost, da vidimo približno 15-20 meteorjev na uro.

Torej, ne pozabite pogledati navzgor in se potopiti v očarljive čudeže novembrskega neba.