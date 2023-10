Kaj se zgodi z naravo med sončnim mrkom?

Med sončnim mrkom se narava podvrže srhljivim spremembam. Živali, ki se zanašajo na cikel svetlobe in teme sonca in lune, lahko pahnejo v nered. Živali, ki so aktivne podnevi, se umaknejo v svoja zavetišča, medtem ko se nočne živali poženejo v akcijo, misleč, da so zaspale. Pajki razbijejo svoje mreže, da bi jih znova zgradili, ko mrk mine. V Zimbabveju povodni konji zapustijo svoje reke in se odpravijo proti svojim nočnim prehranjevalnim območjem na suhem. Ribe in ptice, ki so aktivne čez dan, iščejo svoja nočna počivališča.

Tudi ljudje lahko občutimo posledice sončnega mrka. Nekateri ljudje poročajo o utrujenosti ali letargiji, kar pripisujejo nenadni spremembi naravne svetlobe. Ozračje doživi tudi premike med sončnim mrkom, kar povzroči spremembe vetrov, temperature, oblačnosti in vlažnosti. Padec temperature med mrkom lahko povzroči, da je zrak bolj vlažen. Poleg tega so radijski valovi med sončnim mrkom lahko kodirani zaradi sprememb v ionosferi, kar vpliva na komunikacijo na dolge razdalje.

Sence med sončnim mrkom so posejane z drobnimi, svetlimi polmeseci, kar ustvarja srhljiv učinek. Tudi na mikroorganizme lahko vpliva sončni mrk. Študija, izvedena v Indiji, je pokazala, da so se bakterije na laboratorijskih petrijevkah blizu vrha mrka zmanjšale in spremenile. Vendar ti rezultati niso bili ponovljeni.

Na splošno sončni mrk povzroči zanimive pojave v naravi, ki vplivajo na živali, temperaturo, radijske valove, sence in celo mikroorganizme. To je edinstven spektakel, ki nam daje vpogled v fascinantne interakcije med nebesnimi dogodki in naravnim svetom.

Viri:

– Irsko sonce

– Alamy (slika)