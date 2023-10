Raziskovanje presenetljivega pojava sipanja svetlobe z enim samim atomom

Raziskovalci na Oddelku za fiziko Humboldtove univerze v Berlinu so naredili prelomno odkritje o sipanju svetlobe na enem atomu. Ekipa, ki jo vodita Jürgen Volz in Arno Rauschenbeutel, je svoje ugotovitve objavila v prestižni reviji Nature Photonics. Ta novi vpogled ne osvetljuje le obnašanja svetlobe na mikroskopski ravni, ampak ima tudi potencial za napredek v kvantni komunikaciji.

Po hipotezi Maxa Plancka iz leta 1900 svetloba izmenjuje energijo s snovjo v diskretnih enotah, imenovanih kvanti. Albert Einstein je pozneje predlagal, da so ti kvanti ali fotoni temeljni delci svetlobe. Danes so fotodiode sposobne zaznati en sam foton, saj zaznavo pretvorijo v kratke tokovne impulze.

Ko laserski žarek vzbudi en sam atom, da fluorescira, se nastala fluorescentna svetloba obnaša drugače kot laserska svetloba, ki jo je vzbudila. Medtem ko se fotoni v laserski svetlobi pojavljajo sočasno, en sam atom razprši samo en foton naenkrat. Vendar pa so raziskovalci ugotovili, da ko dva laserska fotona hkrati zadeneta en atom, atom absorbira en foton, drugemu pa dovoli mimo. Absorbirani foton se nato odda v naključni smeri, preden lahko atom absorbira drug foton.

Do presenetljivega odkritja je prišlo, ko je raziskovalna skupina s filtrom odstranila določeno barvno komponento iz fluorescenčne svetlobe. Opazili so, da se je tok posameznih fotonov preoblikoval v pare fotonov, ki so bili zaznani hkrati. Ta nepričakovani učinek izziva naše vsakdanje dojemanje in nasprotuje prejšnjim prepričanjem o zmožnostih sipanja enega samega atoma.

Poleg svoje fascinantne narave ima ta pojav praktične posledice za kvantne tehnologije. Pari fotonov, ustvarjeni s tem postopkom, so kvantno mehansko prepleteni, kar omogoča pojave, kot je teleportacija kvantnih stanj. Raziskovalci verjamejo, da uporaba posameznih atomov kot virov za zapletene fotonske pare presega obstoječe vire v smislu svetlosti in združljivosti s kvantnimi repetitorji in kvantnimi vrati, ki se uporabljajo v kvantni komunikaciji na dolge razdalje.

Sposobnost manipulacije in razumevanja obnašanja svetlobe na atomski ravni odpira nove možnosti na področju kvantne komunikacije in obdelave informacij. Ta raziskava služi kot opomnik, da naše vsakodnevne intuicije morda niso vedno usklajene z zapletenim delovanjem mikroskopskega sveta.

FAQ

Kakšen je pomen raziskave Oddelka za fiziko Humboldtove univerze?

Raziskava ponuja nove vpoglede v obnašanje sipanja svetlobe z enim samim atomom in njegove potencialne aplikacije v kvantni komunikaciji.

Kaj so odkrili raziskovalci?

Raziskovalci so ugotovili, da ko se določena barvna komponenta odstrani iz fluorescentne svetlobe, ki jo oddaja en atom, se tok posameznih fotonov spremeni v pare fotonov, ki so zaznani hkrati.

Kako to odkritje vpliva na kvantno komunikacijo?

Zapleteni fotonski pari, ustvarjeni s tem postopkom, imajo praktično uporabo v kvantni komunikaciji, kot je teleportacija kvantnih stanj in združljivost s kvantnimi repetitorji in kvantnimi vrati.

Kaj je kvantno mehanska prepletenost?

Kvantno mehanska prepletenost se nanaša na pojav, kjer se dva delca povežeta na tak način, da je stanje enega delca odvisno od stanja drugega, ne glede na fizično razdaljo med njima.

Kako lahko te raziskave prispevajo k napredku kvantnih tehnologij?

Z razumevanjem sipanja posameznih atomov in njihove sposobnosti ustvarjanja zapletenih fotonskih parov lahko raziskovalci razvijejo učinkovitejše in svetlejše vire kvantnih informacij za aplikacije v kvantni komunikaciji in obdelavi informacij.