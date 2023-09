Profesor MIT Max Tegmark v knjigi o prihodnosti umetne inteligence predstavlja distopični scenarij, v katerem stroji sprejmejo cilje, ki so škodljivi za človeštvo, če ne morejo natančno razumeti in se uskladiti s človeškimi interesi. Čeprav se to morda zdi nenavadno, je naša lastna vrsta s hitrim širjenjem človeške inteligence močno vplivala na planet in druga živa bitja.

Človeštvo, ki se je nekoč soočilo s kritičnim trenutkom, ko je ostalo le nekaj tisoč osebkov, zdaj predstavlja 36 % vseh sesalcev na Zemlji. Dodatnih 60 % sestavljajo živali, kot so krave, ki se redijo za prehrano ljudi. Le 4 % je divjih živali. Naš napredek je povzročil zmanjšanje prostora za druge živali, kar je vodilo do šestega množičnega izumrtja, prvega, ki ga je povzročila ena sama vrsta. To izumrtje ni omejeno na posamezne vrste, temveč vpliva na celotne veje evolucijskega drevesa, pri čemer rodovi izginjajo 35-krat hitreje kot v zadnjih 65 milijonih let.

Raziskovalci so ugotovili, da vsaj tretjini znanih vretenčarjev populacija upada in so omejeni na manjše ekosisteme. Na primer, nekoč je bilo na začetku 10. stoletja 20 milijonov slonov, danes pa jih je manj kot pol milijona, pri čemer številne države ne gostijo več teh veličastnih bitij.

Izguba celotnih rodov ne le moti ekosisteme, ampak vpliva tudi na zdravje in dobro počutje ljudi. Izginotje velikih plenilcev v nekaterih regijah je povzročilo povečanje populacije belorepih jelenov in miši, ki so gostitelji klopov, ki prenašajo boreliozo. Poleg tega prekomerno izkoriščanje naravnih virov in uničevanje biotske raznovrstnosti prispevata k širjenju bolezni med živalmi in ljudmi, kot se je pokazalo pri pandemiji Covid-19.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in vlaganje v zaščito tropskih gozdov, kjer so najvišje ravni biotske raznovrstnosti, je ključnega pomena za ublažitev propada ekosistemov. Za preprečitev nadaljnjega opustošenja je potrebno nujno ukrepanje, ki ga spremljajo znatne investicije. Če nadaljujemo po sedanji poti, so lahko posledice veliko bolj katastrofalne, kot si lahko predstavljamo.

Viri: knjiga Maxa Tegmarka o umetni inteligenci, študija, objavljena v PNAS, zbirka podatkov Mednarodne zveze za ohranjanje narave