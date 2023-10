Astronomi javnosti razkrivajo prelomni atlas galaksije Siena

Astronomi so dosegli pomemben mejnik z razkritjem Siena Galaxy Atlasa (SGA), obsežnega kataloga, ki obsega skoraj 400,000 galaksij in njihove podrobne informacije. Za razliko od prejšnjih zbirk SGA ponuja visokokakovostne in natančne podatke, zaradi česar je dragocen vir tako za raziskovalce kot za širšo javnost. Z osredotočanjem na svetle in velike galaksije SGA zagotavlja informacije o lokaciji in referenčne slike, kar olajša prihodnje astronomske študije.

Atlas galaksije Siena ne le omogoča znanstvenikom, da preučijo obsežno strukturo vesolja, ampak tudi pomaga pri raziskovanju kritičnih vidikov, kot je porazdelitev temne snovi ter nastanek in sestavljanje velikih galaksij. Atlas združuje podatke iz treh raziskav, izvedenih med letoma 2014 in 2017, ki so skupaj znane kot DESI Legacy Surveys. Te raziskave bodo zagotovile dragocene vpoglede za Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), katerega cilj je razumeti vpliv temne energije na širjenje vesolja. Projekt DESI namerava ustvariti obsežen zemljevid vesolja, ki obsega osupljivih 11 milijard svetlobnih let.

Atlas galaksije Siena pokriva osupljivih 20,000 kvadratnih stopinj, kar ustreza približno polovici nočnega neba, in je ena največjih raziskav galaksij doslej. Pričakuje se, da bo njegov ogromen obseg izboljšal razumevanje astronomov o različnih pojavih, vključno z različnimi vzorci nastajanja zvezd med galaksijami in fizikalnimi procesi, ki so odgovorni za različne opažene oblike. Poleg tega bo SGA osvetlila korelacijo med porazdelitvijo galaksij in širjenjem temne snovi po vesolju. Poleg tega bo ta atlas pri zaznavi gravitacijskih valov pomagal pri natančnem določanju njihovih virov.

Pogosta vprašanja:

V: Koliko galaksij ima katalog Siena Galaxy Atlas?

Atlas galaksij Siena obsega skoraj 400,000 galaksij.

V: V čem se atlas galaksije Siena razlikuje od prejšnjih poskusov?

SGA izstopa po visokokakovostnih podatkih, ki zagotavljajo pravilne položaje, velikosti in oblike galaksij. Za razliko od prejšnjih kompilacij zagotavlja tudi najboljše meritve svetlosti za galaksije.

