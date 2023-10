Starodavna človeška DNK, najdena v neandertalcih, je stara več kot 250,000 let

Prelomna študija je razkrila, da je do križanja med človekom in neandertalcem prišlo veliko prej, kot se je domnevalo. Prevladujoče prepričanje je bilo, da se je križanje med predniki Homo sapiensa in neandertalci začelo po množičnem izseljevanju iz Afrike pred približno 75,000 leti. Vendar pa nove raziskave, ki so jih izvedli genetiki na Medicinski fakulteti Perelman Univerze v Pennsylvaniji, kažejo, da je zgodnja človeška DNK pritekla v neandertalce pred približno 250,000 leti, veliko pred pričakovanimi migracijami.

Študija je pokazala, da so neandertalci že nosili dele človeške DNK v svojih genomih do trenutka, ko so se ljudje iz Afrike preselili v Evrazijo. Ta srečanja med neandertalci in zgodnjimi ljudmi so se verjetno zgodila pred več kot 250,000 leti, saj ni podatkov o tem, da bi neandertalci kdaj živeli v podsaharski Afriki. Raziskava, objavljena v reviji Current Biology, ponuja dokaze o križanju starodavnih sodobnih ljudi in neandertalcev.

Pred to študijo se je domnevalo, da je DNK neandertalca ostala nedotaknjena do zadnje migracije človeka v Evrazijo. Vendar pa je raziskava pokazala, da je bilo približno šest odstotkov neandertalčeve DNK podedovane od zgodnjih modernih ljudi pred približno 250,000 leti. Ta genetski material izvira iz ljudi, ki so Afriko zapustili pred 250,000 do 270,000 leti.

Rezultati kažejo, da se je skupina zgodnjih ljudi, genetsko povezanih z vsemi danes živečimi ljudmi, križala z neandertalci. Čeprav ni jasno, koliko teh ljudi se je preselilo v Evrazijo, so pustili jasen genetski pečat na svojih neandertalskih bratrancih. Kljub medsebojnemu križanju ti zgodnji človeški predniki niso preživeli, saj v Evropi ali Aziji niso odkrili ostankov človeškega okostja izpred četrt milijona let.

Študija je vključevala analizo popolnoma sekvenciranih genomov sodobnih staroselcev, ki živijo v podsaharski Afriki. Gradi na prejšnjih raziskavah, izvedenih v okviru projekta 1,000 genomov, katerega cilj je bil globalno katalogizirati gensko raznovrstnost. Raziskovalna skupina je zbrala podatke 180 posameznikov v 12 različnih populacijah podsaharske Afrike, da bi raziskala razširjenost DNK, podobne neandertalcu, v regiji.

Raziskovalci so upoštevali različne scenarije, da bi pojasnili prisotnost DNK, podobne neandertalcu, v podsaharski Afričani. Končno so našli dokaze, ki podpirajo hipotezo, da ta genetski material izvira iz zgodnjih modernih ljudi in je bil kasneje prenesen na neandertalce. Analiza primerka neandertalca, ki je živel pred 120,000 leti, je razkrila ujemanje genskega materiala, ki ga najdemo v podsaharski Afričani. Ta material je prišel iz delov genoma, za katere je znano, da so bili podedovani od Homo sapiensa, in je pokazal, da je bila človeška DNK prenesena na neandertalce veliko pred pričakovanimi migracijami.

Študija poudarja pomen vključevanja različnih populacij v genetske in genomske raziskave. Osvetljuje našo zapleteno zgodovino križanja z neandertalci in poudarja potrebo po nadaljnjih preiskavah naših davnih prednikov.

