Premiki tektonskih plošč vplivajo na biotsko raznovrstnost na Zemlji

Nedavna študija je odkrila povezavo med premiki zemeljskih tektonskih plošč in raznolikostjo morskih vrst. Raziskave kažejo, da procesi, ki spreminjajo litosfero, kar vključuje premike tektonskih plošč, vplivajo na gladino oceanov in tako vplivajo na razpoložljivost plitvih morskih okolij, kjer cveti življenje.

Tektonske plošče so veliki deli zgornjega Zemljinega plašča in skorje, ki pokrivajo celotno zemeljsko oblo. So v stalnem gibanju, kar povzroča vulkanizem Zemlje, nastanek gora in ustvarjanje oceanskih jarkov. Študija, ki jo vodi geolog Slah Boulila z univerze Sorbona, raziskuje vprašanje, zakaj obstajajo cikli v raznolikosti in biotski raznovrstnosti.

Raziskovalci so analizirali nabore geoloških in morskih podatkov ter podatke o morski biotski raznovrstnosti, da bi raziskali usklajenost ciklov v morski biotski raznovrstnosti s procesi tektonskih plošč. S primerjavo več kot 18,000 vzorcev morskih kamnin in skoraj 32,000 rodov iz zbirke paleobioloških podatkov so odkrili 36-milijonske cikle v morski biotski raznovrstnosti, ki so povezani s spremembami v proizvodnji in subdukciji morskega dna.

Ko se tektonske plošče odmikajo, nastane tanka oceanska skorja in ko se ena plošča v procesu, imenovanem subdukcija, potisne pod drugo, se gladina morja zniža. Spremembe morske gladine spreminjajo razpoložljiv habitat za morske vrste, kar vodi do sprememb v biotski raznovrstnosti. Visoka gladina morja povzroči poplavljanje suhe zemlje in poglabljanje plitvih morskih območij, kar spodbuja širjenje morskih organizmov. Nasprotno pa nizka gladina morja zmanjšuje prostor, ki je na voljo morskemu življenju.

Čeprav zamisel o povezavi med premiki tektonskih plošč in biotsko raznovrstnostjo ni nova, ta raziskava zagotavlja dodatno potrditev z uporabo večjega nabora podatkov. Ugotovitve podpirajo hipotezo, da so spremembe v okolju povezane z razvojem in izumrtjem. Vendar pa študija ne odgovarja dokončno, zakaj se ti cikli pojavljajo, kar ostaja vprašanje brez odgovora.

Poleg tega med raziskovalci še vedno potekajo razprave o ciklični naravi tektonike plošč, pri čemer nekateri trdijo, da je neredna in ne periodična. Kljub temu ta študija prispeva k vse večjemu številu dokazov, ki poudarjajo medsebojno delovanje med spremembami v okolju, razvojem in izumrtjem.

Če povzamemo, raziskava prikazuje, kako premiki tektonskih plošč vplivajo na biotsko raznovrstnost, tako da vplivajo na gladino oceanov in razpoložljivost habitatov za morske vrste. Razumevanje teh povezav zagotavlja dragocen vpogled v zemeljsko zgodovino diverzifikacije vrst in dogodkov izumrtja.

Vir: Beurteaux, D. (2023), Premiki tektonskih plošč spreminjajo biotsko raznovrstnost, Eos, 104.