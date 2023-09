Nova študija ugotavlja, da lahko senčilo pomaga preprečiti beljenje koral

Nedavna študija, ki jo je izvedla avstralska univerza Southern Cross, je odkrila možno rešitev za preprečevanje beljenja koral: senco. Beljenje koral, ki je postalo epidemija po vsem svetu zaradi naraščajočih temperatur vode, je povzročilo znatno škodo na grebenih, vključno s slavnim Velikim koralnim grebenom.

Po besedah ​​Petra Butcherinea, glavnega avtorja študije, je Veliki koralni greben v neposredni nevarnosti zaradi podnebnih sprememb in je od leta 2016 doživel štiri množične beljenja. Prihajajoče poletje 2023–24 predstavlja povečano tveganje zaradi razmer El Niño in višjih temperature vode. To skupaj s prihodnjimi posledicami podnebnih sprememb, kot so pogostejši morski vročinski valovi in ​​nevihte, predstavlja veliko nevarnost za greben.

Medtem ko so prizadevanja za zmanjšanje podnebnih sprememb ključna, niso več dovolj za zaščito Velikega koralnega grebena. Zato so raziskovalci v podprogramu za hlajenje in senčenje programa za obnovo in prilagajanje grebenov (RRAP) svoja prizadevanja usmerili v raziskovanje učinkovitosti senčenja koralnih grebenov za boj proti beljenju.

Študija je dala pozitivne rezultate, ki dokazujejo, da lahko tudi delno senčenje za del dneva učinkovito ublaži beljenje. Ugotovljeno je bilo, da je zmanjšanje sončne svetlobe za 30 % okoli sončnega poldneva za štiri ure upočasnilo začetek beljenja v plitvih, toplotno obremenjenih koralah.

Te ugotovitve odpirajo možnost za različne človeške posege v pomoč koralnim ekosistemom. Umetne obloge, kot so senčne tkanine, so ena od možnih rešitev, vendar so potrebne nadaljnje raziskave, da bi razumeli njihove posredne učinke. Druga obetavna možnost je uporaba sistemov umetne megle, ki lahko zagotovijo senco brez vpliva na koralni ekosistem. Vendar so potrebne dodatne raziskave in razvoj pred razširjeno uvedbo na terenu.

Študija poudarja pomen inovativnih pristopov za zaščito koralnih grebenov in nujno potrebo po ukrepanju za ohranitev teh vitalnih ekosistemov.

Opredelitve:

– Beljenje koral: proces, v katerem korale izženejo simbiotske alge, ki živijo v njihovih tkivih, kar povzročajo okoljski stresorji, kot je visoka temperatura vode.

– Veliki koralni greben: največji sistem koralnih grebenov na svetu, ki se nahaja ob obali Queenslanda v Avstraliji.

– Senčenje: Zmanjšanje količine sončne svetlobe, ki doseže korale, z zagotavljanjem pokrova ali uporabo umetnih metod.

– El Niño: Podnebni vzorec, za katerega je značilno segrevanje Tihega oceana, kar lahko pomembno vpliva na vremenske vzorce po vsem svetu.

– Morski vročinski valovi: Obdobja nenavadno visokih temperatur vode v oceanu.

– Podnebne spremembe: Dolgoročne spremembe temperature in vremenskih vzorcev, ki jih povzročajo človekove dejavnosti, zlasti emisije toplogrednih plinov.

Viri:

– Študija, objavljena v Frontiers in Marine Science, ki jo je izvedla avstralska univerza Southern Cross

– Citat Petra Butcherinea, raziskovalca na avstralski univerzi Southern Cross, objavljen v intervjuju za Newsweek