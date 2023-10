Hoja in golf izboljšata kognitivne funkcije pri starejših odraslih, ugotavlja študija

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci na Univerzi vzhodne Finske, je pokazala, da lahko ukvarjanje z aktivnostmi, kot sta hoja ali igranje golfa, izboljša kognitivne funkcije pri starejših odraslih. Študija je tudi pokazala, da lahko nordijska hoja, vrsta hoje s celotnim telesom s palicami, nudi enako korist.

Študija je vključevala 25 zdravih igralcev golfa, starih 65 let in več, ki so sodelovali v treh dvobojih intenzivne aerobne vadbe – golf, hoja in nordijska hoja – v resničnem okolju. Udeleženci so med vajami vzdrževali svoj značilen hiter tempo. Kognitivno funkcijo so ocenili s testi, ki so merili pozornost, hitrost obdelave in sposobnost preklapljanja med nalogami. Zbrani so bili tudi vzorci krvi za merjenje ravni dveh kemikalij, nevrotrofičnega faktorja (BDNF) in katepsina B (CTSB), za katere se domneva, da odražata koristi vadbe v možganih.

Rezultati študije so pokazali, da imata tako hoja kot igranje golfa pozitiven vpliv na kognitivne funkcije, zlasti na nižje kognitivne funkcije, kot sta pozornost in hitrost obdelave. Vendar pa niso opazili nobenih pomembnih učinkov na ravni BDNF in CTSB. Obe vrsti hoje, navadna in nordijska, sta bili povezani z izboljšanim izvršilnim delovanjem, ki je ključnega pomena za načrtovanje, organiziranje in ohranjanje osredotočenosti.

Te ugotovitve poudarjajo pomen udejstvovanja v starosti primerne aerobne vadbe, kot so hoja, igranje golfa in nordijska hoja, za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih funkcij pri starejših odraslih. Prejšnje raziskave so tudi pokazale, da je vadba lahko potencialna strategija za preprečevanje kognitivnega upada.

Študija je bila izvedena v sodelovanju z raziskovalci z Univerze v Edinburghu v Združenem kraljestvu in ETH Zürich v Švici. Ugotovitve so bile objavljene v oktobrski številki BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Za več informacij o nordijski hoji lahko obiščete spletno stran Arthritis Foundation.

Viri:

– Univerza vzhodne Finske, sporočilo za javnost, 16. oktober 2023