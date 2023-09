Obrazni približek razkrije videz srednjeveškega človeka z redkimi oblikami pritlikavosti

Skupina raziskovalcev je uspešno ustvarila približek obraza srednjeveškega človeka, ki je živel na Poljskem med devetim in 11. stoletjem. Ta posameznik, znan kot Ł3/66/90, je trpel za dvema oblikama pritlikavosti, stanjem, ki je tako redko, da nikoli ni bilo zabeleženega primera v stoletja starem okostju. Raziskovalci so uporabili 3D skeniranje moške lobanje, da bi rekonstruirali njegove obrazne poteze.

Analiza skeletnih ostankov je predhodno razkrila, da ima moški fizične lastnosti, ki so skladne z ahondroplazijo in Léri-Weillovo dishondrosteozo, ki sta obe obliki pritlikavosti. 3D-skeni so pokazali, da ima kratka rebra, "razširjene kolčne kosti" in "komolce, obrnjene navzven", ter visoko obokano zobno nebo. Vendar je njegov videz obraza do zdaj ostal neznan.

Da bi ustvarili obrazni približek, so raziskovalci uvozili posnetke lobanje v program za 3D urejanje in uporabili označevalce debeline mehkega tkiva živih darovalcev za razdelitev podatkovnih točk na digitalizirano lobanjo. Izdelali so tudi projekcije na podlagi CT-pregledov živih posameznikov, da bi določili velikost obraznih potez.

Rekonstrukcija obraza je razkrila moškega z okroglim obrazom, izrazitim čelom in nevtralnim izrazom. Raziskovalci so ustvarili tudi špekulativno rekonstrukcijo, ki je upodabljala moškega s polno glavo temnih las in brado. Predvsem je bila velikost moške glave večja od povprečja, kar je pogosta značilnost skeletne displazije.

Po besedah ​​bioarheologinje Magdalene Matczak, ki je bila del začetnega odkritja moškega okostja, je obrazni približek poudaril lastnosti, povezane z ahondroplazijo, kot sta depresija nosnega predela in hipoplazija srednjega obraza. Poudarila je pomen poustvarjanja videza obraza, saj nam omogoča soočenje iz oči v oči s človekom iz preteklosti.

Ta raziskava zagotavlja dragocen vpogled v fizični videz posameznikov z redkimi oblikami pritlikavosti v srednjeveški Evropi. Uporaba 3D skeniranja in tehnik rekonstrukcije obraza še naprej krepi naše razumevanje človeške zgodovine in raznolikosti.

Viri:

– 35 neverjetnih obraznih približkov, od kamenodobnih šamanov do kralja Tuta (vir ni naveden)

– Študija objavljena v podatkovni zbirki prednatisa bioRxiv (vir ni naveden)