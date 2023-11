Odkrijte skrivnosti nočnega neba: Vodnik za opazovanje neba v petek zvečer

By

Petek zvečer je odlična priložnost, da se sprostite, se udobno sprostite in prepustite čudesom nočnega neba. Eno nebesno telo, ki zahteva pozornost, je Jupiter, ki trenutno s svojim sijajem krasi vzhodno nebo. Jupiter, ki je v petek (3. novembra) dosegel opozicijo malo po polnoči, sije močneje kot običajno zaradi svoje neposredne poravnave s soncem, gledano z Zemlje.

Jupitra spremlja šibkejši planet Uran, ki se nahaja pod in levo od njegovega vidnejšega nebesnega soseda. Opazovanje Urana bo zahtevalo močan teleskop in potrpljenje. Bolj levo bodo opazovalci zvezd naleteli na očarljivo zvezdno kopico »sedem sester«, znano tudi kot Plejade. Ta kopica, sestavljena iz več kot 1,000 zvezd, starih manj kot 150 milijonov let, je priljubljena med opazovalci neba.

K privlačnosti nočnega neba prispeva sijoča ​​točka tako severnega kot južnega meteorskega roja Tavrida. Ti meteorski roji se bližajo vrhuncu in nudijo odlično priložnost, da opazujete padajoče zvezde ne glede na svoje priljubljene nebesne cilje.

Okoli 10 EDT v petek zvečer (0200 GMT 4. novembra) bodo vsi ti objekti vidni na vzhodnem nebu. Jupiter s svojo značilno veliko in bledo rumeno kroglo postane nezamenljiv. Tik pod Jupitrom leži ozvezdje Oven, Oven, ki opazovalcem zvezd omogoča, da opazijo tri zvezde, ki orisujejo krivuljo ovnovega roga.

Z daljnogledom ali teleskopom lahko opazujete Jupitrove galilejske lune, štiri največje satelite, ki krožijo okoli tega plinastega velikana. Spodaj levo od Jupitra boste našli zvezdno kopico Plejade, ki razkriva še več zvezd, če jih gledate s povečavo.

Če boste imeli srečo, vam bo ponoči morda omogočila pogled na Tavridski meteor, ki leti po nebu. Južni Tavridi dosežejo vrhunec med 4. in 5. novembrom, medtem ko severni Tavridi dosežejo vrhunec med 11. in 12. novembrom. Ti meteorski roji se pojavijo, ko Zemlja potuje skozi ostanke, ki jih je za seboj pustil komet 2P/Encke, znan po relativno kratki orbiti obdobje 3.3 leta.

Če želite povečati svoje možnosti, da opazite ta nebesna čudesa, poiščite temno točko, izolirano od svetlobnega onesnaženja, se zberite in udobno namestite, medtem ko pozorno opazujte nebo okoli Jupitra. Čeprav roj Tavridov ni znan po svoji številčnosti, občasno proizvaja svetle meteorje, imenovane ognjene krogle.

Ne glede na to, ali želite fotografirati te mistične pojave ali želite vložiti v opremo za opazovanje zvezd, so na voljo številni viri, ki vam bodo pomagali na vašem kozmičnem potovanju. Odkrijte naše vodnike za najboljše teleskope, poceni teleskope in daljnoglede, ki ponujajo možnosti za vsak proračun.

Razkrijte lepoto nočnega neba z očarljivim nebesnim baletom, ki se dogaja tik izven našega dosega. Skrivnosti vesolja čakajo na vaše raziskovanje.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kakšen je položaj Jupitra na nočnem nebu v petek zvečer?

V petek zvečer bo Jupiter vidno viden na vzhodnem nebu tik ob sončnem zahodu. Dosegel je opozicijo malo po polnoči in bo videti kot velika, svetla, bledo rumena krogla.

2. Kako lahko najdem zvezdno kopico Plejade?

Če želite najti zvezdno kopico Plejade, poglejte v spodnji levi del Jupitra. To kopico, znano tudi kot Sedem sester, je mogoče opazovati s prostim očesom, vendar bo daljnogled ali majhen teleskop razkril njeno polno veličastnost.

3. Kaj so meteorski roji Tavridov?

Meteorski roj Tavridov se pojavi vsako leto, ko Zemlja potuje skozi odpadke, ki jih je za seboj pustil komet 2P/Encke. Ti nalivi kažejo dva različna vrha: južni Tauridi med 4. in 5. novembrom ter severni Tauridi med 11. in 12. novembrom.

4. Kako lahko povečam svoje možnosti, da vidim meteor?

Če želite čim bolj povečati možnosti, da opazite meteor, se odpravite na temno lokacijo, daleč od svetlobnega onesnaženja. Udobno se namestite in imejte pogled uprt v nebo ter se osredotočite na območje, ki obdaja Jupiter.

5. Kje lahko najdem vire za opremo za opazovanje zvezd?

Za informacije o teleskopih, nizkocenovnih teleskopih in daljnogledih, primernih za opazovanje zvezd, si oglejte naše obsežne vodnike, ki ustrezajo različnim proračunom in željam.