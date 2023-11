Nova doba izstrelitev raket na vesoljski obali

Izstrelitve raket z vesoljske obale so dosegle izjemno število in presegle rekorde med vesoljsko dirko leta 1966. Samo letos so SpaceX in dve drugi podjetji že izstrelili dvojno število raket v primerjavi s tistim zgodovinskim letom. Tempo ne kaže znakov upočasnitve, s povprečno eno izstrelitvijo rakete vsakih pet dni, s čimer bo vesoljska obala letos presegla 70 izstrelitev.

Naraščajoče število izstrelitev je izjemen skok v primerjavi s samo 30 izstrelitvami pred samo tremi leti. Letos smo bili priča tudi trem dnevom z dvema izstrelitvama, ki sta se zgodili v razmiku nekaj ur. Učinkovitost in pogostost teh izstrelitev poudarjata napredek v tehnologiji in naraščajoče povpraševanje po raziskovanju vesolja in komercialnem dostopu do vesolja.

Večina izstrelitev, približno 75 %, se je zgodila s postaje Station Pad 40 v Cape Canaveralu, ki jo uporablja SpaceX za svoje izstrelitve rakete Falcon 9. SpaceX je bil gonilna sila za povečanje števila izstrelitev v tem letu, kar je predstavljalo 55 od 59 izstrelitev. Večina teh izstrelitev je bila namenjena uvajanju internetnih satelitov Starlink.

Ta razcvet izstrelitev raket je precejšen kontrast s stanjem na vesoljski obali pred 12 leti, ko je bil program raketoplana umaknjen. Regijo je zajela negotovost glede njene prihodnosti, saj je bila močno odvisna od vesoljskih dejavnosti, povezanih z vlado. Vendar pa je pojav komercialnih vesoljskih podvigov, kot je SpaceX, povzročil spremembo paradigme. Zasebna podjetja so zdaj vodilna, kar omogoča novo dobo raziskovanja vesolja in inovacij.

Ko gledamo v prihodnost, se na floridski vesoljski obali razvijajo dodatna izstrelišča in pristajališča. Te širitve namigujejo na potencial regije za še več izstrelitev raket in vse bolj aktivno prisotnost na področju raziskovanja vesolja. Pred vesoljsko obalo so vznemirljivi časi, saj utrjuje svoj položaj središča vesoljskih dejavnosti.

