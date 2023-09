Neptun v opoziciji: kdaj in kako opazovati ledenega velikana

Neptun, osmi planet od sonca in najbolj oddaljen planet našega osončja, bo v torek, 19. septembra, v opoziciji. To pomeni, da bo v neposredni liniji s soncem in Zemljo, naš planet pa bo v središču. Kot dodaten bonus se bo Neptun približno ob istem času tudi najbolj približal Zemlji, znan kot perigej. Zaradi tega bo oddaljeni planet videti večji in svetlejši na nočnem nebu, kar bo ustvarilo odlično priložnost za opazovanje.

Iz New Yorka bo Neptun vzšel na vzhodu približno ob 6:58 EDT in postal viden nekaj ur kasneje. Na najvišji točki na nebu, v sredo, 12. septembra, okoli 51:20 EDT, bo Neptun 46 stopinj nad obzorjem. Nahajal se bo v ozvezdju Rib.

Vendar je pomembno omeniti, da sta Zemlja in ledeni velikan še vedno neverjetno daleč narazen, čeprav je Neptun v perigeju. Med tem največjim približevanjem bo Neptun še vedno približno 2.7 milijarde milj oddaljen od našega planeta. Da ponudimo nekaj perspektive, Zemljo in Mars loči povprečna razdalja 140 milijonov milj. To pomeni, da bi se povprečna razdalja med Marsom in Zemljo lahko prilegala med Zemljo in Neptunom skoraj 20-krat.

Zaradi velike oddaljenosti Neptuna s prostim očesom ni mogoče videti na nebu. Širok je 31,000 milj (50,000 kilometrov), približno štirikrat večji od Zemlje, zaradi česar je četrti največji planet v našem osončju. Vidnost Neptuna pa zahteva uporabo teleskopa ali kvalitetnega daljnogleda in ugodne vremenske razmere.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Skratka, Neptunova opozicija in bližina Zemlje predstavljata odlično priložnost za ogled in preučevanje tega oddaljenega ledenega velikana. Z uporabo ustrezne opreme in iskanjem ustrezne lokacije se lahko opazovalci neba čudijo čudesom našega sončnega sistema.

Viri:

- Na nebu

Space.com