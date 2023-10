Odvodnjavanje vodonosnika na kaotičnih terenih Marsa razkriva dokaze o starodavnem blatnem jezeru

Prelomno odkritje sodelujoče ekipe, ki jo vodi Alexis Rodriguez iz Inštituta za planetarno znanost, je razkrilo dokaze o sedimentnih ravninah, ki jih je ustvarila drenaža vodonosnika v Marsovih kolapsnih formacijah, imenovanih kaotični tereni. Raziskovalci so se osredotočili na sedimentno enoto v Hydraotes Chaosu, za katero razlagajo, da je ostanki blatnega jezera, ki so ga oblikovali izpusti iz stratigrafije muljevtine, napolnjene s plinom, izpred skoraj 4 milijard let. To časovno obdobje sovpada s časom, ko je bilo površje Marsa verjetno bivalno. Sedimenti, najdeni na tem območju, bi lahko skrivali dokaze o starodavnem življenju.

Raziskava z naslovom »Raziskovanje dokazov o ostankih sedimentnih izbruhov srednjega amazonskega vodonosnika na kaotičnem terenu Marsa« in objavljena v Nature Scientific Reports je bila rezultat sodelovanja soavtorjev iz Nasinega raziskovalnega centra Ames, Univerze v Arizoni, Avtonomne univerze v Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science in Univerza na Floridi.

Ena od zanimivih ugotovitev je prisotnost blatnih vulkanov in diapirjev v Hydraotes Chaosu, ki so zelo razširjeni in naj bi bili posledica sedimentnega vulkanizma. Namesto dvigov in izbruhov magme mokri sedimenti in soli dosežejo in prebijejo površino ter tvorijo gomile in tokove. Te formacije gomil se pojavljajo le nad materiali kaotičnega talnega terena in ne na mezah, kar kaže na povezavo v sestavi materiala in ne na nastanek regionalnih ekstenzijskih sil, ki jih ustvarjajo magmatski dvigi.

Raziskava je pomemben korak pri razumevanju geološke zgodovine in potencialne naseljivosti Marsa. Poudarja pomen raziskovanja teh kaotičnih terenov, saj lahko vsebujejo namige o morebitnem obstoju preteklega življenja na rdečem planetu. Ker se raziskovanje Marsa nadaljuje, bodo nadaljnje študije drenaže vodonosnika in sedimentnih formacij ključnega pomena pri odkrivanju skrivnosti preteklosti planeta.

Viri:

– Sporočilo za javnost Planetary Science Institute

– Znanstvena poročila o naravi