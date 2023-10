Dokazi o starodavnem blatnem jezeru na Marsu ponujajo namige o potencialni bivalnosti

Nedavna študija, ki jo je vodil Alexis Rodriguez z Inštituta za planetarno znanost, je odkrila dokaze o sedimentnih ravninah, ki jih je ustvarila drenaža vodonosnika v Marsovih kolapsnih formacijah, znanih kot kaotični tereni. Te ugotovitve osvetljujejo morebitno naseljivost Marsa pred milijardami let.

Raziskovalci so se osredotočili na sedimentno enoto v Hydraotes Chaosu, za katero verjamejo, da je ostanki blatnega jezera, ki je nastalo zaradi izpustov iz stratigrafije muljevtine, napolnjene s plinom. Ocenjuje se, da je to blatno jezero nastalo pred skoraj 4 milijardami let, v času, ko je Mars morda lahko podpiral življenje. Sedimenti v tem blatnem jezeru bi lahko vsebovali dokaze o preteklem ali celo sedanjem življenju na Marsu.

Študija je vključevala sodelovanje med znanstveniki iz Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, Univerze v Arizoni, Avtonomne univerze v Barceloni, Blue Marble Space Institute of Science in Univerze na Floridi. S preučevanjem drenaže Marsovega vodonosnika je ekipa odkrila ogromne poplavne kanale in obsežno erozijo v severnih nižinah planeta.

Vendar bi bilo podajanje v te severne nižine za vzorčenje zahtevno zaradi težav pri razlikovanju med materiali iz vodonosnikov in tistimi, ki so jih erodirali in prenašali poplavni kanali. Sedimentne ravnice znotraj Hydraotes Chaos ponujajo edinstveno priložnost za raziskovanje, saj zagotavljajo bolj ciljno usmerjeno raziskovanje materialov starodavnih vodonosnikov.

Numerični modeli raziskovalcev kažejo, da je izvorni vodonosnik blatnega jezera verjetno nastal zaradi segregacije faz v blatniku, kar je povzročilo velike komore, napolnjene z vodo, široke več kilometrov in globoke na stotine metrov. Ta proces je morda sprožila vsiljiva magmatska dejavnost. Opaženo segmentirano pogrezanje po kaotičnem terenu kaže na prisotnost med seboj povezanih komor, ki bi lahko bile stabilne, z vodo napolnjene velikanske jame.

Ostanki tega starodavnega blatnega jezera bi lahko vsebovali materiale vodonosnika, obogatene z biomolekulami, ki so bile milijarde let skrite v podzemlju Marsa. NASA Ames razmišlja o teh sedimentnih ravnicah kot o možnem pristanišču za misijo iskanja dokazov o biomarkerjih, zlasti o lipidih. Te biomolekule so zelo odporne in bi lahko preživele več milijard let na Marsu.

Poleg blatnega jezera je študija odkrila tudi široko razširjene blatne vulkane in možne diapirje znotraj študijske regije. Te lastnosti ponujajo nadaljnje priložnosti za raziskovanje podzemnih kamnin, ki so morda bivalne. Vzorčenje usedlin in preučevanje sestave tega starodavnega blatnega jezera bi lahko zagotovilo dragocen vpogled v geološko preteklost Marsa in potencial za preteklo ali sedanje življenje na planetu.

Viri:

Znanstvena poročila (prispevek)

NASA