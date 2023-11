Fosili morske pošasti razkrivajo najstrašnejšega plenilca starodavnega sveta

Spektakularna nova odkritja fosilov so osvetlila dolgo izgubljeni svet podvodnih velikanov in razkrila obstoj najstarejšega in najmogočnejšega megaplenilskega pliozavra, kar jih je bilo kdaj zabeleženo. Tukaj je osupljiv vpogled v tega prazgodovinskega lovca, ki se je skrival pod starodavnimi morji.

Nedavno izkopani fosili, najdeni na oddaljeni lokaciji, so paleontologe pripeljali do tega, da so starodavnega plenilca identificirali kot novo vrsto pliozavra. Pliozavri so bili morski plazilci, ki so prevladovali v oceanih v obdobju jure in krede, pred približno 190 milijoni let. Imeli so osupljive značilnosti, vključno z masivno lobanjo z zobmi, ostrimi kot britev, oblikovanim telesom in močnimi plavutmi.

Novo odkriti pliozaver, znan kot Megapliosaurus horridus (kar pomeni "grozen orjaški kuščar"), je v dolžino meril osupljivih 15 metrov. Zaradi tega je največji znani pliozaver, ki je kdaj taval po morjih. Z analizo njegovih fosiliziranih ostankov znanstveniki ocenjujejo, da je ta gromozanski plenilec živel pred približno 150 milijoni let, v obdobju pozne jure.

Megapliozaver je pripadal elitni skupini vrhovnih plenilcev, ki so z neprimerljivo divjostjo vladali starodavnim morjem. Moč njegovega drobljivega ugriza je bila neprimerljiva, kar mu je omogočilo, da se je posladkal z drugimi morskimi plazilci, bitji podobne velikosti in morda celo z majhnimi kiti.

Raziskovalci ugibajo, da je megapliozaver uporabljal svoje močne plavuti, da se je premikal po vodi, medtem ko so njegove ogromne čeljusti in nazobčani zobje hitro lovili svoj plen. Ta izjemen plazilec je imel okretnost današnjih kitov ubijalcev, skupaj z ogromno velikostjo, ki je vzbujala strah tudi v srca največjih podvodnih bitij.

Odkritje megapliozavra je pomemben preboj v našem razumevanju prazgodovinskih morskih ekosistemov in starodavnih bitij, ki so tavala po njih. S sestavljanjem fosilnih zapisov lahko znanstveniki razvozlajo skrivnosti življenja na Zemlji pred milijoni let in pridobijo neprecenljiv vpogled v evolucijsko zgodovino teh neverjetnih morskih pošasti.

