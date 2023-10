Zmanjšanje morskega ledu na Antarktiki vzbuja zaskrbljenost sveta in Nove Zelandije

By

Nujni vrh Antarktične znanstvene platforme v Wellingtonu je sprožil resno zaskrbljenost zaradi zaskrbljujočih sprememb, ki se dogajajo na Antarktiki, zlasti glede znatnega zmanjšanja morskega ledu v pretekli zimi. Dva vidna člana znanstvene platforme, profesor Nick Golledge in dr. Bella Duncan, oba iz antarktičnega raziskovalnega centra Univerze Victoria v Wellingtonu, sta izrazila zaskrbljenost zaradi posledic zmanjšanega morskega ledu na Antarktiki za svetovno skupnost, vključno z Novo Zelandijo.

Nedavni članek, objavljen v Communications Earth and Environment, je opozoril na rekordno najmanjšo količino morskega ledu na Antarktiki, opaženo februarja 2023, kar nakazuje, da je segrevanje oceana imelo vlogo pri potiskanju ledu v novo stanje majhnega obsega. To kaže, da so bili osnovni procesi, ki urejajo pokritost z morskim ledom na Antarktiki, morda spremenjeni.

Po mnenju profesorja Nicka Golledgea podnebni modeli napovedujejo nadaljnje zmanjševanje morskega ledu na Antarktiki v prihodnjih desetletjih, tudi po strogih scenarijih zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Zmanjšanje morskega ledu je ključnega pomena, saj igra ključno vlogo pri nastajanju antarktične spodnje vode, enega najpomembnejših oceanskih tokov na planetu. Prekinitev njegovega kroženja ima daljnosežne posledice za globalno podnebje, vključno z regijo Wairarapa. Poleg tega upad morskega ledu predstavlja veliko grožnjo za cesarske pingvine, saj so od njega v veliki meri odvisni pri razmnoževanju.

Dr. Bella Duncan se strinja s pomisleki profesorja Golledgea. Preučevanje zgodovinskih zapisov antarktičnega okolja kaže, da se bodo trenutne spremembe verjetno nadaljevale, kar bo povzročilo pomembne vplive na lokalno in globalno podnebje, morsko gladino in ekosisteme. Pustošenje, ki ga je letos povzročil ciklon Gabrielle, je služilo kot jasen primer posledic toplejšega ozračja, ki zadržuje več vode in povzroči povečano količino padavin. Glede na pričakovanje ekstremnejših podnebnih dogodkov postanejo nujni ukrepi za obravnavo podnebnih sprememb vse bolj pomembni, saj se podnebni znanstveniki trudijo predstaviti nujnost situacije.

