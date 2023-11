Osupljivo odkritje: razkritje sistema sedmih planetov Kepler-385

Iz poglobljene analize podatkov, zbranih z Nasinim upokojenim vesoljskim teleskopom Kepler, so prišla osupljiva razkritja, ki osvetljujejo izjemen sistem sedmih žgočih planetov. Tisto, kar ta nebesna telesa ločuje od drugih, je njihova sposobnost, da se ogrejejo v neprimerljivi količini sevalne toplote svoje gostiteljske zvezde, ki presega vse, kar izkusijo planeti v našem sončnem sistemu. Druga zanimiva razlika je velikost teh planetov - večji so od Zemlje, a manjši od Neptuna.

Ta sistem, primerno imenovan Kepler-385, je eden izmed nekaj izbranih znanih planetarnih sistemov, ki vsebuje več kot šest potrjenih planetov ali kandidatov za planete. Je izjemen vnos v najnovejšem Keplerjevem katalogu, ki se ponaša s skoraj 4,400 kandidati za planete, vključno z več kot 700 sistemi z več planeti.

Jack Lissauer, raziskovalec v Nasinem raziskovalnem centru Ames in glavni avtor ustreznega raziskovalnega članka z naslovom »Posodobljeni katalog kandidatov za planet Kepler: Osredotočite se na natančnost in orbitalne dobe«, potrjuje, da je to najbolj natančen seznam kandidatov za planet Kepler. in njihove lastnosti, zbrane do danes. Poudarja pomen tega kataloga in pravi, da bo astronomom omogočil izboljšanje razumevanja značilnosti eksoplanetov.

Soncu podobna zvezda v središču sistema Kepler-385 zasenči naše sonce, saj je približno 10 % večja in 5 % bolj vroča. Ponaša se z dvema notranjima kamnitima planetoma, ki sta nekoliko večja od Zemlje in verjetno imata tanko atmosfero. Pet zunanjih planetov je večjih, s polmerom, ki je približno dvakrat večji od Zemljinega, in predvideva se, da bodo oviti v gosto atmosfero.

Izčrpne podrobnosti o lastnostih sistema Kepler-385, predstavljene v tej študiji, veliko govorijo o kakovosti najnovejšega kataloga eksoplanetov. Medtem ko so se prejšnji Keplerjevi katalogi osredotočali na donosne sezname, ki so predvsem merili razširjenost planetov okoli zvezdnih sistemov, je bila ta študija namenjena izdelavi celovitega popisa z natančnimi informacijami o vsakem sistemu, kar je omogočilo izjemna odkritja, kot je Kepler-385.

Pogosta vprašanja:

V: Koliko planetov je v sistemu Kepler-385?

O: Sistem Kepler-385 je sestavljen iz sedmih planetov.

V: Ali so ti planeti večji ali manjši od Zemlje?

O: Večji so od Zemlje, a manjši od Neptuna.

V: Kako natančen je novi katalog eksoplanetov?

O: Novi katalog je najbolj natančna zbirka kandidatov za planet Kepler in njihovih lastnosti do sedaj.

V: Kaj je glavni cilj raziskovalne študije?

O: Namen študije je zagotoviti celovite in natančne informacije o vsakem planetarnem sistemu v katalogu.

V: Kdaj je vesoljski teleskop Kepler prenehal delovati?

O: Keplerjeva primarna opazovanja so se končala leta 2013, potem pa je nadaljeval svojo razširjeno misijo, imenovano K2, do leta 2018.