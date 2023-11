Nov vpogled v planetarni sistem Kepler-385

By

Naše razumevanje planetarnih sistemov izven našega sončnega sistema se še naprej širi, saj Nasin upokojeni vesoljski teleskop Kepler prinaša prelomna odkritja. Najnovejša najdba je sistem Kepler-385, ki ga sestavlja sedem zanimivih planetov z edinstvenimi lastnostmi.

Ena značilnost tega sistema je intenzivna vročina, ki jo doživi vsak planet. Ti planeti, ki se kopajo v sevalni toploti svoje gostiteljske zvezde, presegajo vse planete v našem sončnem sistemu glede toplote na enoto površine.

Sistem Kepler-385 izstopa med svojimi dvojniki, saj je vseh sedem planetov večjih od Zemlje, a manjših od Neptuna. Zaradi tega je eden redkih sistemov, za katere je znano, da vsebujejo več kot šest potrjenih planetov ali kandidatov za planete. Pomen tega odkritja poudarja dejstvo, da je del novega Keplerjevega kataloga, ki vključuje skoraj 4,400 kandidatov za planete in več kot 700 sistemov z več planeti.

Vodilni avtor Jack Lissauer iz Nasinega raziskovalnega centra Ames poudarja pomen tega novega kataloga. Z najbolj natančnim seznamom kandidatov za planet Kepler in njihovimi lastnostmi do danes se lahko astronomi zdaj poglobijo v razumevanje značilnosti teh eksoplanetov. Lissauer priznava ključno vlogo misije Kepler pri revoluciji našega znanja o eksoplanetih in kako bo ta katalog prispeval k nadaljnjemu raziskovanju.

Zvezda sistema Kepler-385, podobna našemu Soncu, a nekoliko večja in bolj vroča, je v središču pozornosti. Dva notranja planeta, nekoliko večja od Zemlje, naj bi imela kamnito sestavo z možnostjo tanke atmosfere. Nasprotno pa se preostalih pet planetov ponaša z dvojnim polmerom Zemlje in naj bi bili oviti v gosto atmosfero.

Obsežna narava tega najnovejšega kataloga nam omogoča, da pridobimo vpogled v sistem Kepler-385 brez primere. Medtem ko so se prejšnji katalogi osredotočali na ugotavljanje razširjenosti eksoplanetov, ta študija razširja obseg za zagotavljanje podrobnega popisa teh očarljivih planetov.

FAQ

V: Koliko planetov je v sistemu Kepler-385?

O: Sistem Kepler-385 je sestavljen iz sedmih planetov.

V: Kakšni so planeti v sistemu Kepler-385 v primerjavi s tistimi v našem sončnem sistemu?

O: Za razliko od naših sosednjih planetov je vseh sedem planetov v tem sistemu večjih od Zemlje, a manjših od Neptuna.

V: Kaj je edinstveno pri sistemu Kepler-385?

O: Je eden redkih znanih planetarnih sistemov z več kot šestimi potrjenimi planeti ali kandidati za planete.

Viri:

NASA: https://www.nasa.gov