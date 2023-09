Ljudje povzročajo izgubo več vej na drevesu življenja, ugotavlja študija

Nova študija opozarja na grožnjo šestega množičnega izumrtja, ki ga povzročajo človeške dejavnosti, in trdi, da ljudje povzročajo izgubo celih vej »drevesa življenja«. Študija, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences, je edinstvena, saj preučuje izumrtje celih rodov in ne le posameznih vrst.

Raziskovalci so se osredotočili na vrste vretenčarjev (razen rib) in ugotovili, da je od 5,400 preučevanih rodov 73 izumrlo v zadnjih 500 letih, pri čemer jih je večina izginila v zadnjih dveh stoletjih. Ta stopnja izumrtja je veliko višja od tiste, ki bi jo pričakovali na podlagi ocen iz fosilnih zapisov.

Človekove dejavnosti, kot so uničevanje habitata, prekomerni ribolov in lov, so opredeljene kot glavni vzrok te krize izumrtja. Izguba enega rodu ima lahko daljnosežne posledice za celoten ekosistem. Soavtor študije, Gerardo Ceballos, poudarja nujnost situacije in pravi: "Naša skrb je, da … izgubljamo stvari tako hitro, da za nas to pomeni propad civilizacije."

Čeprav se vsi strokovnjaki strinjajo, da je trenutna stopnja izumrtja zaskrbljujoča, je vprašanje, ali gre za šesto množično izumrtje, predmet razprave. Znanstveniki množično izumrtje opredeljujejo kot izgubo 75 % vrst v kratkem času. Po besedah ​​Roberta Cowieja, biologa z Univerze na Havajih, ki uporablja to definicijo, do šestega množičnega izumrtja še ni prišlo.

Vendar ugotovitve študije o izgubljenih celotnih vejah drevesa življenja poudarjajo resnost situacije. Ta študija dokazuje nujno potrebo po ukrepanju za ohranitev biotske raznovrstnosti in zaščito prihodnosti človeštva.

