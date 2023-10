Raziskovalci uporabljajo velikanski radijski teleskop Meterwave za preučevanje Zemljine ionosfere

Raziskovalci so naredili pomemben preboj pri preučevanju zemeljske ionosfere z uporabo Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) namesto tradicionalnih satelitskih opazovanj. GMRT, ki se nahaja v območju nizke zemljepisne širine, se je izkazal za učinkovitega pri odkrivanju in karakterizaciji motenj v ionosferi. Ta raziskava omogoča boljše razumevanje ionosfere, kar lahko vpliva na izboljšanje natančnosti storitev GPS, pa tudi na preučevanje radijskih galaksij.

Vodilni avtor študije, Sarvesh Mangala iz Nacionalnega centra za radijsko astrofiziko, je skupaj s svojim mentorjem prof. Abhirupom Datto iz IIT-Indore uspešno zaznal več srednje velikih potujočih ionosferskih motenj (TID) in majhnih TID z uporabo GMRT. Te motnje so opazili pri frekvencah 235 MHz in 610 MHz.

Študija je razkrila nepričakovane spremembe v ionosferi v urah sončnega vzhoda, pomembne ionosferske motnje in strukture manjšega obsega, ki se gibljejo v isti smeri. Ta ugotovitev izpodbija prejšnje študije in poudarja pomen uporabe instrumentov z nizko širino, kot je GMRT, za učinkovito zaznavanje sprememb v elektronski gostoti ionosfere.

Z izboljšanjem znanja in modelov ionosfere lahko te raziskave vodijo do boljših tehnologij in natančnejših meritev za navigacijo in komunikacijo. Izjemna občutljivost GMRT omogoča natančne meritve ionosferskih variacij, ki presegajo zmogljivosti GPS in radarskih instrumentov.

Ta prelomen rezultat odpira nove poti za raziskave z uporabo GMRT. Yashwant Gupta, direktor centra Nacionalnega centra za radioastrofiziko, je izjavil, da ta dosežek potrjuje njihovo prepričanje o potencialu GMRT in poudarja pomen te raziskave pri napredku našega razumevanja ionosfere.

Viri:

– tiskovna agencija PTI

– Geophysical Research Letters

– Nacionalni center za radioastrofiziko