Nova spoznanja o Zemljini ionosferi, ki jih je razkril radijski teleskop

Raziskovalci so z uporabo Giant Meterwave radijskega teleskopa (GMRT) prvič prišli do prelomnega odkritja o motnjah v Zemljini ionosferi. Ionosfera je pomembna plast Zemljine atmosfere, ki igra ključno vlogo pri različnih tehnologijah, kot so storitve GPS in študije radijskih galaksij. S proučevanjem ionosfere lahko znanstveniki izboljšajo natančnost storitev določanja položaja, navigacije in merjenja časa.

Študijo, objavljeno v recenzirani reviji Geophysical Research Letters, je vodil Sarvesh Mangala iz Nacionalnega centra za radijsko astrofiziko. Mangala je skupaj s svojim mentorjem prof. Abhirupom Datto iz IIT-Indore uspešno zaznal in označil različne vrste ionosferskih motenj z uporabo GMRT.

Raziskovalci so opazili srednje velike potujoče ionosferske motnje (TID) z razponom od 100 do 300 km, kot tudi majhne TID približno 10 km. Te motnje so bile zaznane pri frekvencah 235 MHz in 610 MHz med skoraj deveturnim opazovanjem.

Ena ključnih ugotovitev študije so bile nepričakovane spremembe v ionosferi med sončnim vzhodom. Raziskovalci so opazili tudi pomembne ionosferske motnje in strukture manjšega obsega, ki se gibljejo v isti smeri.

Zaradi česar je ta študija edinstvena, je uporaba instrumenta nizke zemljepisne širine, kot je GMRT, ki je postavljen bližje Zemljinemu magnetnemu ekvatorju. Prejšnje študije so se osredotočale predvsem na ionosferske motnje v regijah srednje in visoke zemljepisne širine. Izjemna občutljivost GMRT je omogočila natančne meritve ionosferskih variacij, ki so presegle zmogljivosti GPS in radarskih instrumentov.

Ugotovitve te raziskave bodo izboljšale naše razumevanje ionosfere in prispevale k razvoju natančnejših tehnologij za navigacijo in komunikacijo. GMRT se je izkazal za učinkovito orodje za preučevanje ionosferskih pojavov, kar kaže na njegov potencial za nadaljnje preboje na tem področju raziskav.

Viri:

– Geophysical Research Letters, strokovno recenzirana revija

– Nacionalni center za radioastrofiziko

– Inštitut za temeljne raziskave Tata