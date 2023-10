Giant Meterwave radijski teleskop, ki se uporablja za preučevanje motenj v Zemljini ionosferi

Raziskovalci so prvič uporabili radijski teleskop Giant Meterwave (GMRT) za preučevanje motenj v zemeljski ionosferi. Prej so opazovanja ionosfere potekala s pomočjo satelitov. Z izboljšanjem našega razumevanja ionosfere lahko ta raziskava poveča natančnost storitev določanja položaja, navigacije in časovnega razporeda ter olajša preučevanje radijskih galaksij. Študijo, objavljeno v recenzirani reviji Geophysical Research Letters, je vodil Sarvesh Mangala iz Nacionalnega centra za radijsko astrofiziko.

Ekipa je uspešno zaznala potujoče ionosferske motnje srednjega obsega (TID) z dosegom od 100 do 300 km in TID majhnega obsega približno 10 km z uporabo GMRT. Ta opazovanja so bila narejena pri frekvencah 235 MHz in 610 MHz. Študija je razkrila nepričakovane spremembe v ionosferi med sončnim vzhodom, pomembne ionosferske motnje in strukture manjšega obsega, ki se premikajo v isto smer.

"Izjemna" občutljivost GMRT je raziskovalcem omogočila odkrivanje in karakterizacijo TID med deveturnim opazovanjem, ki je potekalo od 5. do 6. avgusta 2012. Ta študija je ena prvih, ki je učinkovito uporabila instrument z nizko širino (ki se nahaja bližje Zemljinemu magnetnemu polju). ekvator) za zaznavanje sprememb elektronske gostote v ionosferi.

Ugotovitve te raziskave bi lahko izboljšale znanje in modele ionosfere, kar bi privedlo do napredka v tehnologijah in natančnejših meritev za navigacijske in komunikacijske namene. GMRT, čeprav ni tradicionalna sonda za preučevanje ionosfere, se je izkazala za zelo učinkovito pri odkrivanju različnih ionosferskih pojavov.

GMRT nudi večjo občutljivost v primerjavi z GPS in radarskimi instrumenti, kar omogoča natančne meritve ionosferskih variacij. Ta študija je pokazala potencial, da GMRT odpre nove poti raziskav na tem področju.

Vir: New Indian Express