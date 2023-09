Znanstveniki odkrivajo kemijski mehanizem nanodiamantov, prevlečenih s kremenom, za kvantno računalništvo in biološko označevanje

Raziskovalci z Državne univerze San Jose (SJSU) so odkrili vezni mehanizem, ki je odgovoren za nastanek enotnih kremenčevih lupin na nanodiamantih. Ekipa je za preučevanje nanomaterialov uporabila močne rentgenske žarke, ki jih je ustvaril Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) v SLAC National Accelerator Laboratory. Rezultati, objavljeni v reviji ACS Nanoscience Au, zagotavljajo ključen vpogled v kemijo, vključeno v ustvarjanje nanodiamantov, prevlečenih s silicijevim dioksidom.

Nanodiamanti so ultra majhni sintetični diamanti z izjemnimi lastnostmi. Kljub svoji majhni velikosti imajo nanodiamanti popolne ogljikove mreže in se lahko odzivajo na magnetna polja, električna polja in svetlobo pri sobni temperaturi. Zaradi teh edinstvenih značilnosti so nanodiamanti primerni za različne aplikacije, vključno s kvantnim računalništvom in biološkim označevanjem celic.

Da bi povečali funkcionalnost nanodiamantov, so se raziskovalci obrnili na prevleko diamantnih delcev s kremenom. Silicijev dioksid ne zagotavlja le gladkega in zaščitnega ovoja za nanodiamante, temveč omogoča tudi modifikacijo površine. Z dodajanjem posebnih oznak kremenčevi prevleki lahko znanstveniki usmerijo nanodiamante, da ciljajo na določene celice ali lokacije. Ta nadzor nad gibanjem nanodiamantov ima pomembne posledice za aplikacije v biomedicini in biotehnologiji.

Znanstvenike že več kot desetletje bega mehanizem za nastanek kremenčevega premaza na nanodiamantih. Raziskovalci SJSU so odkrili, da imajo alkoholne kemične skupine na površini nanodiamantov ključno vlogo pri pospeševanju rasti kremenčevih lupin. Ugotovili so, da uvedba amonijevega hidroksida z etanolom med postopkom premazovanja vodi do proizvodnje teh alkoholnih skupin.

Za pregled površin, skritih pod kremenčevo prevleko, so raziskovalci na SJSU uporabili rentgenske naprave SSRL. Za zaznavanje temperaturnih sprememb in njihovo pretvorbo v energijo rentgenskih žarkov so uporabili senzor prehodnega roba, super občutljiv termometer. Z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo (XAS) je ekipa raziskala površine nanodiamantov in izmerila debelino prevleke iz silicijevega dioksida na nanometrski lestvici. Rezultati so pokazali učinkovitost XAS za preučevanje potopljenih materialov, kot so nanodiamanti.

Znanje, pridobljeno z razumevanjem vezivnega mehanizma nanodiamantov, prevlečenih s kremenom, odpira raziskovalcem nove poti. Abraham Wolcott, glavni raziskovalec študije, namerava raziskati uporabo drugih materialov, kot sta titanov in cinkov oksid, za prevleko nanodiamantov. Ti alternativni premazi bi lahko dodatno razširili uporabo nanodiamantov pri kvantnem zaznavanju in biološkem označevanju.

Ugotovitve te raziskave zagotavljajo dragocen vpogled v kemijo nanodiamantnih prevlek in ponujajo priložnosti za optimizacijo lupine silicijevega dioksida in raziskovanje drugih premaznih materialov. Z boljšim razumevanjem kemijskega mehanizma za nanodiamanti, prevlečenimi s silicijevim dioksidom, lahko raziskovalci še naprej odklepajo potencial teh drobnih diamantov za aplikacije kvantnega računalništva in biološkega označevanja.

vir:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights in Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033