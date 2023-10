Odklepanje skrivnosti regeneracije okončine Axolotl

Znanstveniki so že dolgo navdušeni nad aksolotlom, vrsto močerada, ki je znana po svoji neverjetni sposobnosti obnavljanja izgubljenih udov. Vendar je vprašanje, ali imajo aksoloti celice apikalno-ektodermalnega grebena (AER), ki naj bi bile bistvene za razvoj in regeneracijo okončin pri ljudeh in drugih živalih, še vedno predmet razprave.

V prelomni študiji so raziskovalci iz EPFL in TU Dresden končno razvozlali mehanizem za ponovno rast okončine aksolotla. Z ustvarjanjem atlasa transkriptoma posameznih celic različnih vrst, vključno z aksolotli, ljudmi, mišmi, piščanci in žabami, so znanstveniki lahko primerjali profile izražanja genov in identificirali gene, ki sodelujejo pri rasti in regeneraciji okončin.

V nasprotju s prejšnjimi nasprotujočimi si poročili ta študija dokončno dokazuje, da imajo aksoloti celice z lastnostmi, podobnimi celicam AER. Te celice igrajo ključno vlogo pri razvoju okončin pri različnih vrstah, vključno z ljudmi. Raziskovalci so uporabili prostorsko transkriptomiko za nadaljnje odkrivanje genov, izraženih v specifičnih delih tkiva med regeneracijo okončin.

Zanimivo je, da je študija tudi razkrila, da aksolotli ne regenerirajo popolnoma celic AER med ponovno rastjo okončin, kar izpodbija splošno prepričanje, da so te celice potrebne za regeneracijo okončin. Namesto tega aksolotl uporablja porazdeljen pristop, ki vključuje več vrst celic, da bi dosegel ponovno rast okončin. Ta ugotovitev ne le širi naše razumevanje regeneracije okončin pri aksolotlih, ampak ponuja tudi nov vpogled v potencialne tehnike regenerativne medicine za sesalce, vključno z ljudmi.

Raziskovalci so primerjali tudi regenerativne sposobnosti aksolotlov s sposobnostmi žabjih paglavcev, ki so evolucijsko bližje človeku. Odkrili so, da te vrste med procesom regeneracije uporabljajo različne tipe celic, kar nakazuje, da lahko obstaja več poti za dosego regeneracije okončin.

Ta prelomna študija ponuja svež vpogled v fascinanten svet regeneracije udov in ponuja obetavne možnosti za regenerativno medicino pri ljudeh.

