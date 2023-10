Največji doslej zabeleženi potres na Marsu razkriva tektonsko aktivnost

Nasin pristajalni modul InSight je pred kratkim zaznal potres z magnitudo 4.7 na Marsu, največji potres, ki so ga kdajkoli zabeležili na planetu. Čeprav se to morda zdi malo v primerjavi s potresi na Zemlji, je pomembno za naš sosednji planet. Sprva so znanstveniki domnevali, da je potres povzročil trk meteorita, vendar se je iskanje udarnega kraterja izkazalo za prazno. To je vodilo raziskovalce do sklepa, da je potres dejansko povzročila tektonska aktivnost v notranjosti Marsa.

»Ugotovili smo, da je bil največji potres, ki ga je opazil InSight, tektonski in ne udarni. To je pomembno, saj kaže, da lahko razpoke na Marsu gostijo močne potrese,« je povedal glavni avtor Ben Fernando, planetarni znanstvenik z univerze v Oxfordu. Ugotovitve, objavljene v reviji Geophysical Research Letters, zagotavljajo dragocen vpogled v geološke procese na Marsu.

Za razliko od Zemlje, ki ima tektoniko plošč, ki povzroča potrese, ima Mars eno samo trdno ploščo. Vendar pa se planet še vedno počasi krči in ohlaja, kar lahko vodi do gibanja in aktivnih prelomov v Marsovi skorji. Ti prelomi lahko sprožijo potrese tudi brez aktivnih tektonskih procesov plošč.

Raziskovalna skupina je ugotovila, da je potres z magnitudo 4.7 izviral iz regije Al-Qahira Vallis, približno 1,200 milj jugovzhodno od lokacije InSighta. Energija, sproščena med tem potresom, je presegla energijo vseh drugih potresov, ki jih je zaznal InSight. Prej je bila večina potresov povezana z regijo, imenovano Cerberus Fossae, vzhodno od InSighta. Izvor tega močnega potresa je znanstvenike zmedel, saj ni bilo opaznih površinskih značilnosti, ki bi kazale na tekoče tektonske procese.

Odsotnost udarnega kraterja pri iskanju dokazov o udaru predstavlja pomemben mejnik pri interpretaciji seizmičnih signalov na Marsu. Razumevanje Marsove seizmične dejavnosti je ključnega pomena za prihodnje človeške misije na planet. Ker NASA načrtuje prihodnje misije, bo bistveno boljše razumevanje Marsove geološke zgodovine in seizmične dejavnosti.

Na splošno ima vsak seizmični dogodek, ki ga zazna InSight, ključno vlogo pri razkrivanju geološke zgodovine Rdečega planeta. Osvetljuje notranjost in razvoj Marsa ter zagotavlja dragocen vpogled v porazdelitev potresne dejavnosti na planetu. To znanje je ključnega pomena za načrtovanje prihodnjih človeških misij na Mars.

Vir: Geophysical Research Letters, Univerza v Oxfordu, Imperial College London