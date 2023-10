Nov vpogled v potrese: največji doslej zabeleženi potres na Marsu

Nasin pristajalni modul InSight je nedavno zaznal največji potres, ki so ga kdajkoli zabeležili na Marsu, z magnitudo 4.7. Čeprav se to morda zdi skromno glede na zemeljske standarde, je pomembno za našo planetarno sosedo. Prej so znanstveniki domnevali, da so potrese povzročili trki meteoritov. Vendar pa so znanstveniki zaradi pomanjkanja udarnega kraterja, povezanega s tem potresom, sklepali, da je bila vzrok tektonska aktivnost na Marsu. To novo razumevanje omogoča vpogled v geološke procese, ki prispevajo k seizmični dejavnosti na Rdečem planetu.

Raziskava, objavljena v reviji Geophysical Research Letters, kaže, da lahko razpoke na Marsu gostijo močne potrese. Planetarni znanstvenik Ben Fernando z Univerze v Oxfordu, glavni avtor študije, pravi: "Resnično smo mislili, da bi ta dogodek lahko vplival." To odkritje predstavlja pomemben korak naprej pri razumevanju Marsove seizmične dejavnosti in zagotavlja dragocene informacije za prihodnje misije na Mars.

Za razliko od Zemlje, ki ima več premikajočih se tektonskih plošč, ima Mars eno samo trdno skorjo. Vendar to ne pomeni, da je planet brez seizmične dejavnosti. Mars še vedno doživlja postopno krčenje in ohlajanje, kar vodi do gibanja znotraj njegove skorje in možnosti za potrese. Raziskovalci so ugotovili, da je potres z magnitudo 4.7 izviral iz regije Al-Qahira Vallis, približno 1,200 milj jugovzhodno od lokacije InSighta.

Prej so bili potresi povezani z regijo, imenovano Cerberus Fossae. Vendar je izvor tega največjega potresa ostal zmeden, saj ni bilo opaznih površinskih značilnosti, ki bi kazale na tekoče tektonske procese kot verjeten vzrok. Seizmična energija, sproščena v tem dogodku, je presegla energijo vseh drugih potresov, ki jih je zaznal InSight. Odsotnost udarnega kraterja je pomemben mejnik pri interpretaciji seizmičnih signalov na Marsu.

Razumevanje Marsove seizmične dejavnosti je ključnega pomena za prihodnje človeške misije na planet. Ta novi vpogled zagotavlja bistvene informacije za načrtovanje in zagotavljanje varnosti takih misij. Z vsakim potresnim dogodkom, odkritim na Marsu, znanstveniki bolje razumejo geološko zgodovino in razvoj planeta ter porazdelitev potresne dejavnosti. To znanje bo neprecenljivo, ko bomo še naprej raziskovali in preučevali Rdeči planet.

Viri:

– Raziskovalna študija, objavljena v Geophysical Research Letters.

– Planetarni znanstvenik Ben Fernando z Univerze v Oxfordu.

– Constantinos Charalambous, planetarni znanstvenik in soavtor študije Imperial College London, sopredsednik InSightove delovne skupine za geologijo.