Znanstveniki so odkrili, da je največji potres na Marsu povzročila tektonska aktivnost

Nasin pristajalni modul InSight je na Marsu zaznal potres z magnitudo 4.7, kar je največji potres, ki so ga kdajkoli zabeležili na planetu. Prejšnje teorije so nakazovale, da so te "potrese" povzročili udarci meteorita, vendar je odsotnost udarnega kraterja pripeljala znanstvenike do zaključka, da je potres povzročila tektonska aktivnost v notranjosti Marsa. Ta ugotovitev omogoča globlje razumevanje geoloških procesov na planetu.

Odkritje izpodbija idejo, da je Mars geološko neaktiven. Medtem ko potrese na Zemlji povzroča gibanje tektonskih plošč, ima Mars eno samo trdno ploščo, kljub temu pa so na planetu še vedno aktivni prelomi. Mars se postopoma krči in ohlaja, kar ustvarja gibanje znotraj skorje, kar povzroča potrese.

Ugotovljeno je bilo, da je bilo žarišče potresa v regiji Al-Qahira Vallis na južni polobli Marsa. Izpustil je več energije kot vsi drugi potresi, ki jih je zaznal InSight skupaj. Sprva je potresni znak potresa spominjal na dva prejšnja trka meteorita, ki ju je zaznal pristajalni modul. Vendar sta nadaljnja analiza in iskanje površinskih značilnosti izključila vpliv kot vzrok.

To odkritje ima pomembne posledice za prihodnje misije na Mars. Razumevanje Marsove seizmične dejavnosti je ključnega pomena za človeško raziskovanje planeta. Čeprav ta potres ne bi imel katastrofalnih učinkov na Zemljo, poudarja potrebo po študiju in načrtovanju potencialnih seizmičnih nevarnosti pri pošiljanju ljudi na Mars.

Ta ugotovitev prispeva tudi k razkritju geološke zgodovine in razvoja Marsa. Z boljšim razumevanjem potresne dejavnosti na planetu lahko znanstveniki pridobijo vpogled v njegovo notranjo strukturo in v to, kako se je skozi čas preoblikovala.

