Prelomna študija je osvetlila skrivnost izginotja biote Malvinoxhosan, starodavne skupine morskih živali, ki je izginila s superceline Gondvana pred več kot 390 milijoni let. Znanstveniki so bili dolgo zmedeni zaradi nenadnega izumrtja teh živali, a glede na najnovejšo raziskavo, objavljeno v reviji Earth Science Reviews, prst krivde zdaj kaže neposredno na podnebne spremembe.

Gondvana, ki je obstajala od pred približno 550 milijoni let do pred 180 milijoni let, je obsegala današnjo Južno Ameriko, Afriko, Avstralijo, Arabijo, Madagaskar, Indijo in Antarktiko. V tem raznolikem in starodavnem delu sveta je živalska vrsta Malvinoxhosan uspevala do nenadnega propada.

Študija razkriva, da je bilo za izumrtje odgovorno postopno zniževanje morske gladine v obdobju 5 milijonov let. Čeprav samo znižanje nivoja vode ni bil neposreden vzrok, je povzročilo znatne podnebne spremembe, ki se jim morske živali niso mogle prilagoditi. Motnje oceanskih tokov v bližini južnega pola so povzročile mešanje tople in hladne vode, kar je negativno vplivalo na ekosistem teh bitij, ki živijo v hladni vodi.

"Občutljivost polarnih okolij in ekosistemov na spremembe morske gladine in temperature je očitna," je izjavil Cameron Penn-Clarke, glavni avtor študije in evolucijski znanstvenik na Univerzi Witwatersrand v Johannesburgu. Izginotje biote Malvinoxhosan poudarja trajne posledice, do katerih lahko pride, ko pride do okoljskih sprememb.

Ta starodavna »skrivnost umora« je oster opomin na trenutno krizo biotske raznovrstnosti, s katero se sooča naš planet. Ker postajajo toplejše vode zaradi podnebnih sprememb vse bolj razširjene, specializirane morske vrste nadomeščajo bolj splošne vrste, ki so bolj primerne za preživetje v spreminjajočih se razmerah.

Ugotovitve te študije nas spodbujajo k razmisleku o krhkosti in medsebojni povezanosti ekosistemov ter poudarjajo nujnost reševanja podnebne krize, s katero se trenutno soočamo. Z razumevanjem preteklosti se lahko prilagodimo in delamo v smeri trajnostne prihodnosti za vse življenje na tem planetu.

Pogosta vprašanja

V: Kaj je Malvinoxhosan biota?

Malvinoxhosan biota se nanaša na starodavno skupino vodnih živali, ki je obstajala pred približno 390 milijoni let. Ti organizmi so živeli na superkontinentu Gondvana, ki je obsegal današnjo Južno Ameriko, Afriko, Avstralijo, Arabijo, Madagaskar, Indijo in Antarktiko.

V: Kaj je povzročilo izumrtje biote Malvinoxhosan?

Nedavna študija kaže, da so bile podnebne spremembe glavni dejavnik za izumrtje biote Malvinoxhosan. Medtem ko je postopno zniževanje morske gladine sprožilo podnebne spremembe, se morske živali prav na te spremembe niso mogle prilagoditi, kar je povzročilo njihovo izginotje.

V: Kako je znižanje morske gladine vplivalo na ekosistem?

Padec morske gladine je motil oceanske tokove okoli južnega tečaja, kar je povzročilo mešanje tople in hladne vode. Ta sprememba v ekosistemu biote Malvinoxhosan, ki je uspevala v hladnih vodah, jim je onemogočila preživetje. Motnja je na koncu povzročila propad celotnega ekosistema okoli južnega tečaja.

V: Kaj se lahko naučimo iz izumrtja biote Malvinoxhosan?

Izumrtje biote Malvinoxhosan služi kot močan opomin na okoljsko ranljivost in medsebojno povezanost ekosistemov. Poudarja pomen obravnavanja trenutne podnebne krize in prizadevanja za trajnostne prakse za zaščito biotske raznovrstnosti in zagotavljanje preživetja različnih vrst v soočanju s spreminjajočimi se razmerami.