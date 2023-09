Astronomi odkrili planet, ki kroži v sistemu redkih zvezd

By

Skupina astronomov, ki uporablja zelo velik teleskop v Čilu, je prišla do zanimivega odkritja v globokem vesolju. Ujeli so sliko zvezdnega sistema, znanega kot HIP 81208, ki ima masivno osrednjo zvezdo, okrog katere kroži rjava pritlikavka, manjša "propadla zvezda". Poleg tega so znanstveniki identificirali planet, ki kroži okoli majhne zvezde, ki se nahaja veliko dlje od osrednje zvezde. Planet z imenom "HIP 81208 Cb" je približno 15-krat večji od Jupitra.

Po navedbah Evropskega južnega observatorija, ki je skupna znanstvena organizacija evropskih držav, odkritje HIP 81208 Cb naredi zvezdni sistem hierarhični četverni sistem, v katerem krožita dve zvezdi in dve manjši nebesni telesi. Novo najdeni planet se nahaja na meji med planeti in rjavimi pritlikavkami, ki niso dovolj masivni in vroči, da bi bili podvrženi jedrski fuziji.

Običajno se astronomi za odkrivanje in preučevanje eksoplanetov zanašajo na tehnike, kot je tranzitna metoda. Vendar pa je zelo velik teleskop s svojimi velikimi ogledali sposoben zajeti neposredne slike teh oddaljenih svetov. Vesoljski teleskop James Webb, najmočnejši vesoljski observatorij človeštva, prav tako igra ključno vlogo pri proučevanju atmosfer eksoplanetov in zagotavljanju vpogleda v te oddaljene svetove.

Čeprav je trenutno malo znanega o HIP 81208 Cb, odkritje prispeva k našemu razumevanju eksoplanetov in njihovih različnih značilnosti. Možno je, da bi na nekaterih od teh oddaljenih planetov lahko obstajali pogoji, primerni za tuje življenje, čeprav do zdaj niso našli nobenih konkretnih dokazov.

Na splošno to odkritje poudarja zapletenost in raznolikost zvezdnih sistemov v vesolju ter širi naše znanje o nebesnih telesih, ki obstajajo zunaj našega sončnega sistema.

Viri:

– Evropski južni observatorij: ESO

– NASA