Tasmanski tiger: raziskovalci uspešno obnovili RNA iz izumrlih vrst

Z velikim prebojem so znanstveniki uspešno ekstrahirali RNK iz ohranjenih primerkov tasmanskega tigra, izumrlega vrečarja, ki sega v leto 1891. To je prvič, da je bila RNK, ki je manj stabilen genetski material kot DNK, pridobljena iz izumrle vrste. Vzorci so bili shranjeni v muzeju v Stockholmu na Švedskem.

Obnovitev RNA iz vzorcev tasmanskega tigra ponuja dragocen vpogled v biologijo in metabolizem teh izumrlih živali. Sekvenciranje RNA zagotavlja informacije o genskih komplementih in genski aktivnosti, ki so bistvenega pomena za razumevanje lastnosti in značilnosti izumrlih vrst.

Prej je bila DNK uspešno ekstrahirana iz starodavnih organizmov, vendar ta študija dokazuje potencial za obnovitev RNK iz izumrlih vrst. Ohranjanje primerkov tasmanskega tigra kljub temu, da so bili shranjeni pri sobni temperaturi v omari, izpodbija domnevo, da se RNK v takih pogojih hitro razgradi. To odkritje odpira nove možnosti za preučevanje in ponovno ustvarjanje izumrlih vrst.

Poleg pomena za razumevanje izumrlih vrst bi zmožnost obnovitve RNK iz starodavnih virusov lahko pomagala pri preučevanju preteklih pandemije. RNA ima ključno vlogo pri prenosu genetskih informacij, prejetih iz DNK, omogoča sintezo beljakovin in uravnava celični metabolizem.

Tasmanski tiger, znan tudi kot tilacin, je bil glavni plenilec v Avstraliji in na bližnjih otokih, dokler ga človeška dejavnost ni pripeljala do izumrtja. Prihod ljudi v Avstralijo pred približno 50,000 leti, ki mu je sledila evropska kolonizacija v 18. stoletju, je povzročil upad populacije in nazadnje propad tasmanskega tigra. Razglašeni so bili za grožnjo živini, kar je povzročilo nagrado za njihove glave. Zadnji znani tasmanski tiger je umrl v ujetništvu leta 1936.

Prizadevanja za "izumrtje" nekaterih vrst, vključno s tasmanskim tigrom, so se začela na zasebne pobude. Čeprav poustvarjanje izumrlih vrst iz živih sorodnikov predstavlja izziv, ta študija poudarja pomen nadaljnjih raziskav biologije izumrlih živali.

