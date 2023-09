Znanstveniki uspešno ekstrahirali RNK iz izumrlega tasmanskega tigra – kaj je naslednje?

Septembra 2023 so znanstveniki dosegli velik preboj z uspešno ekstrakcijo RNK iz tasmanskega tigra, izumrlega bitja. Ekstrahirana RNK je bila iz vzorca, ki je star več kot 130 let in je trenutno shranjen v švedskem Naravoslovnem muzeju. To prelomno odkritje je genetikom zagotovilo dragocen vpogled v delovanje genov te izumrle živali. Ugotovitve te študije so bile objavljene v znanstveni reviji Genome Research.

Tasmanski tiger, znan tudi kot tilacin, je bil mesojedi vrečar, ki je nekoč taval po Avstraliji, Novi Gvineji in Tasmaniji. Natančen vzrok njegovega izumrtja ostaja neznan, vendar se domneva, da je imelo pomembno vlogo človeško preganjanje. Zadnji znani tilacin, po imenu Benjamin, je umrl v ujetništvu leta 1936.

Medtem ko glavni poudarek raziskave ni bil na kloniranju izumrlih vrst, zmožnost ekstrakcije, analize in zaporedja stare RNK odpira možnosti za ponovno ustvarjanje izumrlih vrst v prihodnosti. Genetik Emilio Mármol Sánchez, glavni avtor študije, se zavzema za več raziskav o biologiji teh izumrlih živali. Vendar pa je postopek poustvarjanja izumrle vrste z urejanjem genov na živih obstoječih živalskih sorodnikih zapleten in dolgotrajen.

Prizadevanja za oživitev tilacina vodi profesor Andrew Pask z Univerze v Melbournu. Izjavil je, da odkritje RNK v starih muzejih in starodavnih vzorcih prispeva veliko globino k našemu razumevanju biologije izumrlih živali. Postopek vstajenja vključuje urejanje DNK najbližjega živečega sorodnika izumrle vrste, ustvarjanje zarodkov z revidiranimi genomi in iskanje primerne nadomestne matere za potomce. Medtem ko so bili sekvencirani genomi približno 20 izumrlih vrst, do leta 2022 nobena od teh vrst ni bila uspešno poustvarjena.

Kloniranje je podoben postopek, o katerem lahko razmislimo, ko je vrsta uspešno obujena. Vendar je trenutni poudarek na uporabi genetske obnove in ne na kloniranju. Kloniranje vključuje prenos DNK iz somatske celice v jajčno celico, ki sta ji odstranili jedro in DNK, ki se nato razvije v zarodek. Zarodek nato vsadijo v nadomestno mater, da zraste v živo repliko izumrle vrste.

Skratka, uspešna ekstrakcija RNK iz tasmanskega tigra odpira nove poti za genetske raziskave in morebitno vstajenje izumrlih vrst. Čeprav je proces poustvarjanja izumrle vrste zapleten in zahteven, znanstveniki premikajo meje znanja na tem področju. V prihodnosti se lahko zgodi, da bomo dolgo izgubljene vrste spet hodile po Zemlji.

