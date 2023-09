Raziskovalci ekstrahirajo RNK iz izumrlega tasmanskega tigra

Znanstveniki so prvič uspešno ekstrahirali RNK iz izumrle vrste. Tilacin, znan tudi kot tasmanski tiger, je bil mesojedi vrečar, ki je izumrl leta 1936. Skupini raziskovalcev s Stockholmske univerze in Centra za paleogenetiko v Stockholmu je uspelo pridobiti RNK iz 130 let starega primerka tilacina v Stockholmu. Naravoslovni muzej.

RNA (ribonukleinska kislina) je molekula, ki igra ključno vlogo pri sintezi beljakovin in prenaša genetski material v nekaterih virusih. Raziskovalcem je uspelo zaporedje RNA iz kože vzorca tilacina in skeletnih mišičnih tkiv. Ta odkritje omogoča znanstvenikom, da preučijo biologijo in metabolizem celic tasmanskega tigra pred njegovim izumrtjem.

Thylacine je bil preveč lovljen in kriv za ubijanje živine v Tasmaniji, kar je vodilo v njegovo izumrtje. K njegovemu propadu so prispevale tudi izguba habitata in vnesene bolezni. Nedavna prizadevanja za odpravo izumrtja s strani Colossal Biosciences so namenjena ustvarjanju nadomestne vrste tilacina in ponovni uvedbi v prvotni habitat. Vendar raziskava RNK, ki jo je izvedla ekipa s Stockholmske univerze, ni bila osredotočena na odpravo izumrtja.

Zmožnost obnovitve RNK iz izumrlih vrst odpira možnosti za nadaljnje raziskave. Znanstveniki bodo morda lahko obnovili RNK iz drugih izumrlih živali in celo starodavnih virusov, ki jih hranijo muzejske zbirke. To bi lahko zagotovilo vpogled v razvoj virusov in prispevalo k napredku v tehnologiji urejanja genov, oploditvi in ​​vitro in računalniški analizi genetskih podatkov.

Preučevanje starodavne DNK je v zadnjih letih močno napredovalo in pridobitev RNK iz izumrlih vrst bi lahko utrla pot nadaljnjim odkritjem. Ker so številna izumrla bitja shranjena v muzejih, bo pridobivanje RNK iz drugih vrst kmalu postalo resničnost.

