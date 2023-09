Dekodiranje genetskih skrivnosti izumrle vrste: analiza RNA tasmanskega tigra

Genetiki so prišli do prelomnega odkritja z izolacijo in dekodiranjem molekul RNA iz 130 let starega osebka tasmanskega tigra. To je prvič, da je bila RNA pridobljena iz izumrle živali. Genetski material je bil pridobljen iz primerka v zbirki švedskega Naravoslovnega muzeja. Ugotovitve, objavljene v znanstveni reviji Genome Research, osvetljujejo, kako so delovali geni davno izginulega tasmanskega tigra.

Tasmanski tiger ali tilacin je bil vrečarski plenilec, ki je izginil pred približno 2,000 leti, z izjemo populacije v Tasmaniji, ki je bila kasneje prestreljena do izumrtja. Glavni avtor študije Emilio Mármol Sánchez je izjavil, da čeprav ponovna naselitev vrste ni bila cilj raziskave, bi lahko globlje razumevanje genetske zgradbe tasmanskega tigra pomagalo pri prizadevanjih za oživitev živali.

Andrew Pask, ki vodi Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, je študijo opisal kot prelomno, saj dokazuje, da je RNK mogoče ekstrahirati iz starih muzejskih in starodavnih vzorcev. To odkritje bo izboljšalo razumevanje znanstvenikov o biologiji izumrlih živali in izboljšalo rekonstrukcijo izumrlih genomov.

Za razliko od DNK je RNK začasna kopija dela DNK in je bolj krhka ter se hitro razgradi. V preteklosti je veljalo, da RNA ni obstojna skozi čas. Vendar pa so leta 2019 raziskovalci sekvencirali RNA iz kože 14,300 let starega volka, ohranjenega v permafrostu. Sedanja študija nadalje ugotavlja izvedljivost pridobivanja RNA iz izumrlih živali, s prihodnjimi prizadevanji, namenjenimi pridobivanju RNA iz vrst, ki so izginile veliko prej, kot je volnati mamut.

Raziskovalna skupina je uspešno sekvencirala RNA iz kože vzorca tasmanskega tigra in skeletnih mišičnih tkiv ter identificirala gene, specifične za tilacin. Te informacije tvorijo živalski transkriptom, podoben genomu, shranjenemu v DNK. Razumevanje RNK omogoča znanstvenikom, da pridobijo bolj celovito razumevanje biologije živali. Mármol Sánchez uporablja analogijo mesta, kjer ima vsaka restavracija dostop do ene ogromne knjige receptov (DNK), vendar je RNK tista, ki vsaki restavraciji omogoča ustvarjanje različnih jedi. Z analizo RNK lahko znanstveniki odkrijejo zapleteno biologijo in metabolizem v celicah.

Ta preboj pri dekodiranju genetskih skrivnosti izumrle vrste odpira nove možnosti za preučevanje starodavne DNK in razumevanje zapletenega delovanja davno izgubljenih bitij.

