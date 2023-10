Astronomi odkrivajo močan izbruh energije iz globin vesolja

By

Astronomi so zaznali hiter radijski izbruh, najbolj oddaljen te vrste, ki so ga kdaj videli, ki je potoval osem milijard let, da je dosegel Zemljo. Ti izbruhi intenzivne energije, ki trajajo le milisekunde, imajo izvor, ki še vedno ni popolnoma razumljen. Zdi se, da na novo odkrit izbruh izvira iz majhne skupine galaksij, ki se združujejo, kar podpira trenutne teorije o njihovem izvoru. Vendar pa intenzivnost izbruha izziva znanstvenike pri razumevanju njihovega oddajanja.

Raziskovalci verjamejo, da bi lahko hitri radijski izbruhi zagotovili dragocen vpogled v skrivnosti vesolja. S preučevanjem teh izbruhov znanstveniki upajo, da bodo ugotovili količino snovi ali "normalne snovi", ki obstaja v vesolju. Trenutno so poskusi merjenja te izmuzljive snovi prinesli nasprotujoče si rezultate. Menijo, da se ta snov morda skriva v prostoru med galaksijami, vendar je prevroča in razpršena, da bi jo lahko zaznali s konvencionalnimi metodami. Po drugi strani pa lahko hitri radijski izbruhi zaznajo ta ioniziran material in zagotovijo sredstvo za njegovo merjenje.

Ta močan izbruh je bil odkrit s teleskopom na Japonskem. Za preverjanje najdbe in zbiranje več informacij o njej so uporabili dodatne teleskope. Rezultati študije so bili objavljeni v reviji Science.

Čeprav vzrok hitrih radijskih izbruhov ostaja neznan, znanstveniki upajo, da bodo prihodnje raziskave osvetlile njihov izvor in pomagale razvozlati skrivnosti vesolja.

