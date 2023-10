Najmočnejši in najbolj oddaljen hiter radijski izbruh, kar jih je bilo kdaj zaznati

Znanstveniki so nedavno odkrili močan udar energije, znan kot hitri radijski izbruh (FRB), ki izvira iz globin vesolja. Ta izbruh ni le najbolj oddaljen te vrste, kar jih je bilo kdaj videno, ampak je tudi neverjetno močan. Trajalo je približno osem milijard let, da je izbruh potoval do Zemlje. V manj kot sekundi je sprostil enako količino energije, kot jo Sonce odda v več kot 30 letih.

Hitri radijski izbruhi so intenzivni izbruhi energije, ki se pojavljajo v vesolju, njihov natančen izvor pa še ni znan. Nekatere razlage so vključevale nezemeljsko tehnologijo ali nevtronske zvezde. Vendar se zdi, da ta na novo odkrit izbruh prihaja iz majhne skupine galaksij, ki se združujejo, kar se ujema s trenutnimi teorijami o njihovih virih. Izjemna intenzivnost izbruha predstavlja izziv za naše trenutno razumevanje njihovega oddajanja.

Sposobnost zaznavanja in preučevanja hitrih radijskih izbruhov ima velik potencial za odgovore na temeljna vprašanja o vesolju. Ti izbruhi bi lahko pomagali pri določanju dejanske teže vesolja, kar je zapletena raziskava, ki je doslej dala nedokončne rezultate. Raziskovalci menijo, da se manjkajoča snov v vesolju, ki predstavlja več kot polovico tega, kar bi moralo biti tam, morda skriva v prostoru med galaksijami. Z zaznavanjem ioniziranega materiala hitri radijski izbruhi ponujajo vpogled v količino snovi, ki je prisotna v medgalaktičnih regijah.

Nedavno eksplozijo so sprva opazili s teleskopom na Japonskem in jo nato podrobno pregledali z drugimi teleskopi. Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) je znanstvenikom omogočil natančno določitev izvora izbruha. Nadaljnja preiskava z uporabo zelo velikega teleskopa (VLT) Evropskega južnega observatorija (ESO) v Čilu je razkrila, da je izvorna galaksija starejša in bolj oddaljena od katerega koli drugega izvora FRB, odkritega do danes, in se verjetno nahaja znotraj majhne skupine galaksij, ki se združujejo.

To prelomno odkritje je dokumentirano v članku z naslovom "Svetlobni hitri radijski izbruh, ki preiskuje vesolje pri rdečem premiku 1", objavljenem v reviji Science.

