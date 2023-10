Znanstveniki predlagajo super svetle vire svetlobe, ki jih poganjajo kvazidelci

Znanstveniki z Instituto Superior Técnico (IST) na Portugalskem, Univerze v Rochesterju, Univerze v Kaliforniji v Los Angelesu in Laboratoire d'Optique Appliquée v Franciji so v reviji Nature Photonics objavili študijo, v kateri predlagajo uporabo kvazidelcev za ustvarjanje super svetlih viri svetlobe. Ti kvazidelci, ki nastanejo s sinhroniziranim gibanjem številnih elektronov, imajo edinstvene lastnosti, ki jim omogočajo, da potujejo s katero koli hitrostjo, tudi hitreje od svetlobe, in prenesejo intenzivne sile.

Kvazidelci se lahko gibljejo na načine, ki bi jih fizikalni zakoni, ki urejajo posamezne delce, prepovedali. Raziskovalci so izvedli napredne računalniške simulacije na superračunalnikih za preučevanje lastnosti kvazidelcev v plazmi. Odkrili so obetavne aplikacije za vire svetlobe na osnovi kvazidelcev, vključno z nedestruktivnim slikanjem za skeniranje virusov, razumevanje bioloških procesov, proizvodnjo računalniških čipov in raziskovanje obnašanja snovi v nebesnih telesih.

Predlagani viri svetlobe na osnovi kvazidelcev imajo več prednosti pred obstoječimi oblikami, kot so laserji prostih elektronov. Viri na osnovi kvazidelcev so veliko manjši in bolj praktični za laboratorije, bolnišnice in podjetja. Z minimalno potovalno razdaljo bi lahko kvazidelci proizvedli neverjetno močno svetlobo, kar bi lahko vodilo do pomembnega znanstvenega in tehnološkega napredka.

Ta raziskava odpira nove možnosti za področje fizike sevanja in bi lahko revolucionirala vire svetlobe, kar bi omogočilo široko paleto aplikacij na različnih znanstvenih in tehnoloških področjih.

Vir: Univerza v Rochestru