Nov pristop k ustvarjanju super svetlih svetlobnih virov z uporabo kvazidelcev

Mednarodna ekipa znanstvenikov iz Portugalske, Združenih držav in Francije revolucionira področje fizike sevanja z izkoriščanjem edinstvenih lastnosti kvazidelcev za ustvarjanje super svetlih virov svetlobe. V svoji študiji, objavljeni v Nature Photonics, raziskovalci predlagajo prelomen koncept, ki bi lahko privedel do razvoja svetlobnih virov, ki so tako zmogljivi kot obstoječe tehnologije, a veliko manjši.

Kvazidelci nastanejo, ko več elektronov sinhronizira svoja gibanja. Za razliko od posameznih delcev lahko kvazidelci potujejo s katero koli hitrostjo, tudi hitreje od svetlobe, in prenesejo intenzivne sile. Ta zmožnost kljubovanja zakonom posameznih delcev je tisto, zaradi česar so kvazidelci tako fascinantni za znanstvenike.

Ekipa, ki jo je vodil John Palastro iz Laboratorija za lasersko energetiko in Inštituta za optiko, je izvedla napredne računalniške simulacije za preučevanje lastnosti kvazidelcev v plazmi. S temi simulacijami so odkrili ogromen potencial virov svetlobe na osnovi kvazidelcev v različnih aplikacijah.

Ena najpomembnejših prednosti svetlobnih virov na osnovi kvazidelcev je njihova vsestranskost. Vsak elektron v sistemu izvaja preprosta gibanja, vendar lahko skupno sevanje vseh elektronov posnema vedenje delca, ki se premika hitreje od svetlobe, ali nihajočega delca. Ta prilagodljivost odpira nešteto možnosti na področjih, kot so nedestruktivno slikanje, razumevanje bioloških procesov, proizvodnja računalniških čipov in raziskovanje obnašanja snovi v nebesnih telesih.

V primerjavi z obstoječimi viri svetlobe, kot so laserji s prostimi elektroni, imajo viri svetlobe na osnovi kvazidelcev izrazito prednost. So veliko manjši in bolj dostopni, zaradi česar so praktični za široko paleto laboratorijev, bolnišnic in podjetij. Predlagana teorija bi lahko spremenila znanstveno in tehnološko krajino, tako da bi raziskovalcem po vsem svetu omogočila dostop do neverjetno svetlih virov svetlobe brez potrebe po veliki in dragi infrastrukturi.

Skratka, uporaba kvazidelcev v tehnologiji svetlobnih virov predstavlja spremembo paradigme v fiziki sevanja. S svojo zmožnostjo ustvarjanja močne svetlobe v kompaktnem okolju svetlobni viri na osnovi kvazidelcev veliko obetajo za napredek znanstvenih raziskav in omogočajo pomembne tehnološke preboje.

Opredelitve:

– Kvazidelci: Kvazidelci, ki jih tvori veliko elektronov, ki se sinhronizirajo, lahko potujejo s katero koli hitrostjo, tudi hitreje od svetlobe, in prenesejo intenzivne sile.

– Plazma: ionizirani plini s prosto gibajočimi se elektroni in ioni.

Viri:

– Nature Photonics: »Ponovni razmislek o fiziki sevanja: kvazidelci kot viri svetlobe«