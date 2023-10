Nov znanstveni zakon imenuje "zakon povečanja funkcionalnih informacij", ki so ga predlagali raziskovalci

Raziskovalci so uvedli nov znanstveni zakon, ki zajema razvoj različnih naravnih sistemov v vesolju, vključno z življenjem, minerali, planeti in zvezdami. Ta zakon, znan kot »zakon povečanja funkcionalnih informacij«, opredeljuje univerzalne koncepte izbire, zaradi katerih sistemi sčasoma postanejo bolj zapleteni.

Raziskovalna skupina, ki jo sestavljajo znanstveniki z različnih področij, kot so filozofija, astrobiologija, teoretična fizika, mineralogija in znanost o podatkih, je sodelovala pri reševanju temeljnega vprašanja, zakaj se zapleteni sistemi, vključno z življenjem, razvijajo k večji funkcionalni informaciji. Njihove ugotovitve so bile objavljene v reviji PNAS.

Zakon povečanja funkcionalnih informacij navaja, da se bodo funkcionalne informacije sistema povečale in razvile, če bo več konfiguracij sistema podvrženih izbiri za eno ali več funkcij. To velja za sisteme, sestavljene iz številnih komponent, kot so atomi, molekule in celice, ki jih je mogoče večkrat preurediti, da sprejmejo več konfiguracij, pri čemer le nekaj preživi na podlagi njihove funkcije.

Z razširitvijo Darwinove teorije evolucije raziskovalci trdijo, da se tudi neživi sistemi razvijajo, ko nove konfiguracije komponent izboljšajo svoje delovanje. En primer funkcije, omenjene v študiji, je stabilnost.

Znanstvena skupnost se je na ta novi zakon odzvala z navdušenjem. Stuart Kauffman, teoretični biolog na Univerzi v Pennsylvaniji, ga je pohvalil kot "odličen, drzen, širok in preobrazbeni članek." Milan Cirković, raziskovalni profesor na Astronomskem observatoriju v Beogradu, je študijo opisal kot "veter svežega zraka" na področjih astrobiologije, sistemske znanosti in evolucijske teorije.

Vendar ta novi zakon ne prepriča vseh znanstvenikov. Astronom Martin Rees z Univerze v Cambridgeu je izrazil skepticizem in izjavil, da nastanek različnih materialov, okolij in struktur v neživem svetu ne zahteva nujno novega temeljnega principa, analognega Darwinovemu izboru prek dedovanja.

Skratka, uvedba zakona naraščajoče funkcionalne informacije znanstvenikom omogoča širše razumevanje evolucije različnih naravnih sistemov v vesolju. Medtem ko ga mnogi sprejemajo z navdušenjem in pohvalami, obstajajo tudi različna mnenja v znanstveni skupnosti glede njegovega pomena.

