Kaj se bo zgodilo z našim soncem, ko bo umrlo?

Znanstveniki preučujejo usodo našega Sonca in poskušajo ugotoviti, kako bo videti v zadnjih fazah. Nedavne študije kažejo, da je najverjetnejši izid za Sonce ta, da bo postalo planetarna meglica, svetleč mehurček plina in kozmičnega prahu. To je preobrat prejšnjih teorij, ki so predlagale drugačen izid.

Sonce je trenutno staro približno 4.6 milijarde let in predvideva se, da bo doseglo konec svojega življenja čez nadaljnjih 10 milijard let. Na tej poti bo doživel preobrazbo, kjer bo postal rdeči velikan. Jedro zvezde se bo skrčilo, medtem ko se bodo zunanje plasti razširile in potencialno zajele planete, kot je Zemlja.

Vendar pa resnična nevarnost za življenje na Zemlji prihaja iz naraščajočega sijaja Sonca. Ko se stara, postaja Sonce svetlejše za približno 10 % vsake milijarde let. To postopno povečanje svetlosti bo sčasoma izhlapelo iz naših oceanov in naredilo planet nenaseljiv.

Po fazi rdeče velikanke se bo Sonce skrčilo in postalo bela pritlikavka in sčasoma končalo svoje življenje kot planetarna meglica. To se zgodi, ko umirajoča zvezda izvrže svojo ovojnico plina in prahu v vesolje ter razkrije svoje jedro. Jedro nato za kratek čas približno 10,000 let močno sveti in ustvari planetarno meglico. Te meglice so lahko izjemno svetle in vidne z velikih razdalj.

Nedavna študija mednarodne ekipe astronomov je z računalniškim modeliranjem ugotovila, da bo naše Sonce, tako kot večina drugih zvezd, najverjetneje postalo bela pritlikavka in nato planetarna meglica. To rešuje dolgoletni konflikt med opazovano svetlostjo in teoretičnimi modeli planetarnih meglic.

Planetarne meglice običajno najdemo po vsem vesolju in so bile opažene v znanih primerih, kot sta meglica Helix in meglica Mačje oko. Te meglice so bile poimenovane po planetih, ker so bile skozi teleskope v preteklosti videti podobne.

Raziskava zagotavlja dragocen vpogled v življenjski cikel zvezd in naše razumevanje vesolja. Ponuja tudi način za merjenje prisotnosti zvezd različnih starosti v oddaljenih galaksijah. Študijo so objavili v reviji Nature Astronomy.

Viri:

– Študija, objavljena v Nature Astronomy