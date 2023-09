Znanstveniki napovedujejo prihodnjo supercelino, a Nova Zelandija ne bo del nje

By

Nedavno objavljena raziskava kaže, da bo čez 250 milijonov let zemeljsko ozemlje spet oblikovalo superkontinent, ki bo združil sedem celin v eno ogromno kopensko maso. Predvideva se, da bo središče te superceline okoli današnje Afrike, pri čemer bo Avstralija trčila v Azijo, Afrika pa bo trčila v Evropo. Antarktika, Severna Amerika in Južna Amerika se bodo nato pridružile ostalim. Medtem ko se te kopenske mase zbližajo, bo Nova Zelandija, znana tudi kot Aotearoa, ostala ob obali Avstralije.

Premikanje tektonskih plošč, znano tudi kot premik celin, naj bi v naslednjih 250 milijonih let združilo celine. Predvideva se, da se bo Avstralija čez približno 25 milijonov let premaknila proti severu v verige otokov jugovzhodne Azije, vendar zaradi svojega položaja na avstralski plošči ni pričakovati, da bi se Nova Zelandija srečala z Avstralijo. Namesto tega bo Nova Zelandija ostala na poti avstralske plošče proti severu.

V 75 milijonih letih naj bi Nova Zelandija dosegla ekvator, približno v istem času, ko se Afrika, Azija, Avstralija in Evropa združijo v superkontinent. Nato se bo Nova Zelandija počasneje premikala proti jugu in na koncu končala med 20 in 30 stopinjami zemljepisne širine pod ekvatorjem.

Vendar pa življenje na prihodnji Novi Zelandiji po napovedih še zdaleč ni prijetno. Prisotnost superkontinenta na zahodu bo povzročila, da se bodo Severni in Južni otoki "kopali v vročih tropskih morjih", zaradi česar bo Nova Zelandija nenaseljiva. Nastanek superceline naj bi sproščal toplogredne pline, vključno z ogljikovim dioksidom, zaradi vulkanske dejavnosti, kar bo povzročilo znatno povišanje globalnih temperatur.

Glede na računalniški model bi lahko atmosfera v 50 milijonih let vsebovala skoraj 250 % več ogljikovega dioksida kot danes. Zaradi kombinacije povečanih toplogrednih plinov, povečane sončne energije in odsotnosti hladilnih morij bi superkontinent postal negostoljuben za večino oblik življenja. Skoraj polovica kopnega bi postala puščava, s temperaturami, ki bi na številnih območjih presegle 40 stopinj Celzija.

Čeprav se ta prihodnji scenarij zdi oddaljen, poudarja pomen podnebnih ukrepov za ohranjanje planeta v hladnejšem in bolj primernem za življenje stanju. Raziskava služi kot opomnik, da je ohranjanje gostoljubnega podnebja ključnega pomena za preživetje in dobro počutje sedanjih in prihodnjih generacij.

Opredelitve:

– Superkontinent: velika kopenska masa, ki je sestavljena iz več združenih celin.

– Tektonsko gibanje/kontinentalni premik: postopno premikanje in trčenje zemeljskih tektonskih plošč.

– Toplogredni plin: Plin, ki prispeva k učinku tople grede z absorbiranjem infrardečega sevanja, kar povzroča dvig temperature Zemlje.

– Plašč: plast pod zemeljsko skorjo, ki teče počasi zaradi toplote planeta.

