Študija napoveduje drastične podnebne razmere, ki bi lahko povzročile množično izumrtje

Nedavna študija, ki jo je izvedla Univerza v Bristolu, razkriva strašne podnebne razmere, ki bi lahko povzročile množično izumrtje ljudi in vseh sesalcev čez milijone let. Raziskave kažejo, da bo nastanek superkontinenta, ki združuje sedanje Zemljine celine, ustvaril negostoljubno okolje, za katerega so značilne ekstremne temperature, ki bi ogrozile večino vrst sesalcev, vključno z ljudmi.

Raziskovalci so prvič uporabili superračunalniške podnebne modele za simulacijo prihodnjih podnebnih razmer in odkrili, da bi združitev celin v en sam superkontinent povzročila hude podnebne ekstreme. Povprečne globalne temperature bi se dvignile, zaradi česar bi bilo preživetje večine sesalcev, ki se ne morejo prilagoditi ekstremni vročini, skoraj nemogoče.

Študija napoveduje tudi povečanje sončne svetlosti, kar bo povzročilo večje emisije energije in povišane temperature na Zemlji. Nastanek superceline bi sprožil pogoste vulkanske izbruhe in sproščanje ogromnih količin ogljikovega dioksida, kar bi še poslabšalo globalno segrevanje. Kombinacija naraščajočih ravni ogljikovega dioksida, bolj vročega sonca in ekstremne celine bi prispevala k zvišanju temperature od 40 do 70 stopinj Celzija na mnogih območjih.

Sesalci, vključno z ljudmi, so se skozi zgodovino razvijali tako, da so bili kos različnim podnebnim razmeram in se prilagajali mrazu s pomočjo lastnosti, kot sta krzno in hibernacija. Vendar je njihova sposobnost prenašanja visokih temperatur ostala razmeroma nespremenjena, zaradi česar dolgotrajna prekomerna vročina ni preživeta. Če bi podnebne razmere, opisane v študiji, postale resničnost, bi ljudem in drugim sesalcem grozilo izumrtje zaradi nezmožnosti odvajanja toplote in hlajenja telesa.

Dr. Eunice Lo, soavtorica študije, poudarja nujnost reševanja trenutne podnebne krize, ki je posledica globalnega segrevanja, ki ga povzroča človek, in izpustov toplogrednih plinov. Ekstremna vročina, ki je že tako škodljiva za zdravje ljudi, poudarja takojšnjo potrebo po globalnih prizadevanjih za dosego ničelnih neto emisij.

Projekcije študije so temeljile na simulacijah trendov temperature, vetra, dežja in vlažnosti za pričakovano prihodnjo supercelino Pangea Ultima. Če bo človeštvo še naprej porabljalo fosilna goriva, se bo raven ogljikovega dioksida po ocenah povečala s sedanjih 400 delcev na milijon na več kot 600 delcev na milijon. V prihodnjem scenariju bi lahko pričakovali podvojitev ravni ogljikovega dioksida, 2.5 % več sončnega sevanja in superkontinent v vročem in vlažnem tropskem območju.

Raziskava tudi dokazuje pomen upoštevanja tektonike in celinske postavitve pri preučevanju eksoplanetov ali planetov zunaj našega sončnega sistema. Razporeditev kopenskih mas na oddaljenih svetovih igra ključno vlogo pri določanju bivalne sposobnosti ljudi.

Na koncu, čeprav se napovedi študije morda zdijo mračne, poudarjajo nujno potrebo po obravnavanju trenutnih podnebnih kriz in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, da bi ohranili bivalnost našega planeta. Skupno prizadevanje za doseganje ničelnih neto emisij je ključnega pomena za preprečevanje izumrtja ljudi in ohranitev raznolikih vrst sesalcev, s katerimi si delimo ta planet.

Viri:

– Študija Univerze v Bristolu, objavljena v Nature Geoscience

– Definicija superkontinenta: velika kopenska masa, sestavljena iz več celin, ki so se združile.

– Opredelitev podnebnih ekstremov: neobičajno hude ali nenormalne podnebne razmere, kot so ekstremne temperature ali obilne padavine.

– Opredelitev kontinentalnosti: Stopnja, do katere na območje vpliva njegova lega v notranjosti celine, za katero so značilne ekstremne temperaturne razlike med letnimi časi.