Presenetljivo odkritje: lasni mešički imajo ključno vlogo pri zaznavanju nežnega dotika

Prelomna študija, ki so jo izvedli raziskovalci z Imperial College London, je razkrila zanimiv nov vpogled v naš občutek za dotik. Do zdaj je veljalo splošno prepričanje, da se občutki lahko prenašajo samo prek živčnih končičev v koži in lasnih mešičkih, ki obkrožajo. Vendar pa ta študija razkriva povsem drugačno pot, po kateri lahko zaznavamo lahke dotike – neposredno preko samih lasnih mešičkov.

Ekipa je uporabila inovativno metodo zaporedja RNA in odkrila, da imajo celice v določenem delu lasnega mešička, znanem kot zunanji ovoj korenine (ORS), višjo koncentracijo na dotik občutljivih receptorjev v primerjavi z enakovrednimi celicami v koži. Za nadaljnje raziskovanje tega pojava so raziskovalci poleg senzoričnih živcev gojili laboratorijske kulture celic človeških lasnih mešičkov. Zanimivo je, da so se ob mehanski stimulaciji celic lasnega mešička aktivirali tudi sosednji senzorični živci, kar je potrdilo registracijo dotika.

Zanimivo je, da so poskusi razkrili tudi sproščanje nevrotransmiterjev, namreč serotonina in histamina, iz celic ORS skozi drobne vrečke, imenovane vezikle. S signaliziranjem okoliškim celicam ti nevrotransmiterji prispevajo k sporočanju informacij, povezanih z dotikom. Raziskovalci so nad to ugotovitvijo navdušeni in poudarjajo, da sproža številna vprašanja o natančni vlogi celic ORS in vabi k nadaljnji raziskavi o tem, kako naša koža zaznava dotik.

Mehanoreceptorji so specializirane živčne celice, odgovorne za zaznavanje dotika. Ti mehanoreceptorji nam omogočajo zaznavanje širokega spektra občutkov, od nežnega vetra do močnega pritiska. V tej posebni študiji je bilo ugotovljeno, da celice lasnih mešičkov specifično interagirajo z mehanoreceptorji z nizkim pragom (LTMR), ki so sposobni zaznati lahke dotike.

Medtem ko je bil pomen telesnih dlak pri zaznavanju dotika že znan, se ta raziskava poglablja v zapleteno biološko interakcijo med celicami ORS in LTMR, ki presega preprost mehanski odziv. Vendar temeljni razlogi za ta pojav ostajajo uganka, ki si jo raziskovalci nestrpno prizadevajo rešiti. Ena zanimiva pot raziskovanja je, ali lasni mešički aktivirajo posebne vrste senzoričnih živcev za še neznan in edinstven mehanizem.

Poleg tega so poskusi razkrili osupljivo neskladje, ko so kožne celice nadomestile celice lasnih mešičkov. V tem primeru se je sprostil histamin, vendar so bile ravni serotonina minimalne. To zanimivo neskladje pomeni, da obstaja nekaj posebnega glede delovanja celic ORS.

Posledice te študije presegajo naše razumevanje zaznavanja dotika. Ker ima histamin ključno vlogo pri različnih vnetnih kožnih stanjih, kot je ekcem, bi lahko nadaljnje raziskovanje tega, kako lasni mešički zaznavajo dotik, utrlo pot za izboljšana zdravljenja in preventivne ukrepe.

Ta prelomna raziskava, ki osvetljuje zapletene sposobnosti lasnih mešičkov za zaznavanje dotika, ponuja vznemirljive možnosti za prihodnje študije tako na področju nevroznanosti kot dermatologije. Ugotovitve študije so bile objavljene v cenjeni znanstveni reviji Science Advances.